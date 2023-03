Oracle ha rilasciato Java 20

Oracle ha annunciato la disponibilità di Java 20, l'ultima versione del linguaggio di programmazione e della piattaforma di sviluppo numero uno al mondo.

Java 20 (Oracle JDK 20) offre migliaia di miglioramenti in termini di prestazioni, stabilità e sicurezza, tra cui alcune migliorie alla piattaforma che aiuteranno gli sviluppatori ad aumentare la produttività e a favorire l'innovazione e la crescita nelle loro organizzazioni. Oracle presenterà le nuove funzionalità di Java 20 durante il Java Developer Day, che si svolgerà in occasione dell'evento Oracle DevLive Level Up, che è possibile seguire dal 20 al 23 marzo sia online che dal vivo a Redwood Shores, in California.

L'ultimo Java Development Kit (JDK) fornisce aggiornamenti e miglioramenti con sette JDK Enhancement Proposal (JEP). La maggior parte degli aggiornamenti sono funzioni di follow-up che migliorano funzionalità introdotte nelle release precedenti.

JDK 20 offre miglioramenti al linguaggio provenienti da OpenJDK Project Amber (Record Patterns e Pattern Matching for Switch); miglioramenti da OpenJDK Project Panama per interconnettere Java Virtual Machine (JVM) e codici nativi (Foreign Function & Memory API e Vector API); e funzionalità correlate a Project Loom (Scoped Values, Virtual Threads, e Structured Concurrency), che semplificheranno notevolmente il processo di scrittura, manutenzione e osservazione di applicazioni concomitanti a throughput elevato.

Oracle fornisce nuove versioni delle funzionalità Java ogni sei mesi attraverso un programma di release fisso. Questa costanza permette un flusso continuo di innovazioni e di miglioramenti alle prestazioni, alla stabilità e alla sicurezza della piattaforma che contribuiscono ad aumentare la pervasività di Java in organizzazioni e settori di tutte le dimensioni.

