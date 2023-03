realme lancia C55: fotocamera, memoria, ricarica e design migliorati e ancora più all’avanguardia

realme ha appena lanciato realme C55, il nuovo smartphone della serie C che si contraddistingue sul mercato grazie a quattro elementi chiave: la fotocamera da 64MP, la ricarica rapida SUPERVOOC da 33W e lo spazio di archiviazione fino a 256GB, e un look unico e alla moda.

realme C55 offre, oltre all'unica fotocamera da 64MP del segmento, la modalità selfie da 8MP e un obiettivo B&W da 2MP.







Il C55 è il primo prodotto della serie C a disporre poi di un sensore OV64B di punta con pixel da 0,7μm e formato ottico da 1/2", lo stesso utilizzato nel realme GT Master Edition. Rispetto al suo predecessore C35, il C55 aumenta del 54% le dimensioni del sensore e un miglioramento del 53,8% di nitidezza e risoluzione. Inoltre, ci sono modalità di immagine e filtri innovativi per una migliore esperienza di ripresa. Grazie alla tecnologia imaging ProLight, il C55 migliora efficacemente la risoluzione e ottimizza in modo significativo la capacità di soppressione dei punti luminosi, preservando così più dettagli in condizioni di scarsa illuminazione.

realme C55 è dotato di una RAM dinamica fino a 16 GB e di 256 GB di ROM, che rappresentano il più grande spazio di archiviazione disponibile nel segmento, e supporta fino a 1 TB di espansione della memoria, per un'esperienza d'uso più duratura. Grazie all'avanzata Tecnologia DRE, realme C55 aumenta gli 8 GB di RAM di ulteriori 8 GB così da ottenerne 16, al fine di garantire agli utenti un'esperienza molto più fluida e senza interruzioni.







Comprendendo le esigenze degli utenti, il C55 migliora le prestazioni della batteria con la ricarica SUPERVOOC da 33W, la più veloce per questa fascia di mercato, in grado di raggiungere il 100% di batteria in soli 63 minuti. Rispetto al suo predecessore, il C35, che presentava una ricarica da 18W, il C55 aumenta significativamente la velocità di ricarica del 100% grazie ad un'enorme batteria da 5000 mAh, offrendo così un'esperienza di caricamento libera da qualsiasi preoccupazione.

Per quanto riguarda l’aspetto esteriore, il C55 è realizzato con il design Rainy Night, ispirato agli elementi naturali e disponibile in due colori: Rainy Night e Sunshower. Inoltre, sono presenti 500.000 particelle di luce che formano linee verticali microscopiche, simili a quelle della pioggia, abbinate a colori sgargianti. Il C55 presenta una cornice ad angolo retto e il suo spessore è sottilissimo, pari infatti a soli 7,89 mm, che garantisce in questo modo una presa più sicura e una sensazione di comfort al tatto. Inoltre, il C55 è dotato di un ampio schermo da 6,72 pollici con risoluzione FHD+ e una frequenza di aggiornamento di 90 Hz, per un'esperienza visiva più comoda. Con un punch-hole posizionato al centro, che si fonde perfettamente con lo smartphone, il C55 assume un migliore aspetto a schermo intero.

Il C55 è dotato di un chipset Helio G88. Il chip, basato su una tecnologia di processo a 12 nm e GPU Mali-G52, è un octa-core che gira a 2,0 GHz con un benchmark Antutu di 273,364.

Inoltre il nuovo modello della serie C fa una svolta audace e sorprendente, presentando la prima Mini Capsule di Android, in grado di adattarsi in modo intelligente al display e di avvolgere il foro della fotocamera. Si possono osservare vari colori della sua luce dinamica a seconda dei tre livelli di ricarica della batteria – carica, in ricarica e scarica, rispettivamente in verde, blu e rosso. Inoltre, gli utenti possono sperimentare altre due funzionalità: l’utilizzo dei dati e le statistiche dei passi, che richiedono uno scambio OTA (Over-the-air) per essere realizzati. Con la Mini Capsule, gli utenti possono ricevere notifiche per una maggiore comodità quotidiana.

Il C55 è dotato poi di realme UI 4.0 basato su Android 13, il sensore di impronte digitali fast-side, NFC multifunzionale con swipe gratuito a 360°, per offrire agli appassionati un'esperienza d'uso a lungo termine e una qualità affidabile. realme C55 è il primo della serie C a disporre di Android 13 e UI 4.0. Dunque, il realme C55 è dotato di quattro tecnologie ancora non presenti nel segmento e offre un'esperienza a tutto tondo, in grado di soddisfare le diverse esigenze degli utenti. Infatti, questo nuovo modello è il più competitivo e incoraggia i giovani a godersi al massimo i momenti, il tutto a un prezzo contenuto.

realme C55 è disponibile in due varianti: 6GB+128GB al prezzo di 219.99 euro e 8GB+256GB al prezzo di 249.99 euro, con 20 euro di sconto disponibile durante la prima vendita. Sarà possibile acquistare realme C55 presso Euronics, Unieuro, Expert, MediaWorld e Trony.

