Flash 120: l'offerta Flash di iliad che sboccia insieme alla primavera

iliad festeggia l’arrivo della bella stagione con l’offerta FLASH 120: 120 giga in 4G/4G+, 8 giga dedicati per navigare in Europa, minuti ed sms illimitati, a €7,99 al mese. Disponibile fino al 27 aprile, sempre senza vincoli e senza costi nascosti. E' possibile attivare la nuova FLASH 120 online sul sito iliad.it e tramite le Simbox, nei 31 Flagship Store e in tutti gli iliad Corner. Gli utenti iliad già attivi che lo desiderano potranno cambiare la propria offerta e aumentare così la disponibilità di giga.

Oltre alla FLASH 120, restano disponibili le altre offerte mobile di iliad: la Giga 150, 150 giga con 5G incluso[3], minuti e SMS illimitati a €9,99 al mese; la Dati 300, per chi ha esigenza di un’ampia disponibilità di connettività dati con 300 giga a €13,99 al mese; e infine l’offerta Voce, pensata per chi invece non usa i dati, a €4,99 al mese con minuti e sms illimitati e 40 mega.

