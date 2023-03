Agli italiani vengono addebitati fino a 400€ in più quando scelgono di prenotare le loro vacanze su AirBnb

Secondo una ricerca condotta dalla società di sicurezza informatica NordVPN , ai turisti italiani vengono addebitati centinaia di euro in più rispetto ai clienti stranieri dal sito di AirBnb.

L’utilizzo di un server giapponese per prenotare un appartamento su AirBnb ad Amsterdam ha comportato un risparmio di ben 364€ per un soggiorno di 14 notti, lo sconto maggiore identificato nello studio.

I ricercatori di NordVPN ne hanno utilizzato le reti private virtuali (VPN) per navigare nel sito come se non si trovassero in Italia. Così facendo, hanno rilevato un risparmio di 258€ per un appartamento a New York, di 213€ per un monolocale a Milano e di 234€ per un appartamento a Roma.

Cos’è una VPN? Una VPN maschera il proprio indirizzo IP, migliorando al contempo sia la privacy che la sicurezza. È sufficiente selezionare un Paese, e NordVPN fa in modo che i siti web pensino che tu sia lì. Gli utilizzatori delle VPN potranno quindi visualizzare i diversi contenuti (e prezzi) mostrati ai clienti stranieri.

Collegandosi a un server giapponese è possibile risparmiare ben 364€ su un pernottamento di 2 settimane in un appartamento di Amsterdam a giugno (il prezzo passa da 3.954 a 3.589 €). Sempre “fingendo” di essere un turista nipponico, il risparmio per un appartamento a New York sarebbe pari a 259€ (da 2.458 a 2.199 €).

Lo stesso vale anche per le prenotazioni in Italia. Controllando i prezzi per una sistemazione di 14 giorni a Milano, è stato rilevato un risparmio di 213€ usando un server argentino. Sempre collegandosi dallo stesso Paese del Sudamerica, il risparmio sarebbe di 177€ per una vacanza a Roma nel cuore di giugno.

La ricerca è stata condotta da NordVPN tra il 28 febbraio e il 3 marzo 2022. Sono state effettuate ricerche simultanee per alloggi identici messi a disposizione dallo stesso venditore utilizzando numerosi server in diverse nazioni. Tuttavia le differenze di prezzi potrebbero dipendere da più motivi, tra cui campagne speciali di marketing, sconti dedicati a particolari location o semplicemente oscillazioni del tasso di cambio tra le valute.

Cristian Gianni, Country Manager per l’Italia a NordVPN , afferma: “Sarebbe sbagliato pensare che il prezzo che ci viene mostrato per un certo prodotto o servizio sia identico a quello proposto a tutti gli altri utenti. I consumatori italiani sanno bene che conviene guardarsi in giro e confrontare i prezzi quando si tratta di fare acquisti. Ma l’uso di complessi algoritmi per la diversificazione delle tariffe rende necessario questo approccio anche quando si compra online”

