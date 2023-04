Impermeabile e antigraffio: InkPad 4 è il nuovo ereader PocketBook

In piscina, alla SPA o in riva al lago: il nuovo e-reader InkPad 4 di PocketBook è il device più versatile per leggere un e-book o ascoltare un audiolibro grazie all’impermeabilità di grado IPX8, allo schermo antigraffio da 7,8 pollici con altoparlante incorporato e al modulo Bluetooth per connettere facilmente cuffie e casse wireless.

Il lettore dell’azienda svizzera supporta 6 formati audio e la funzione Text-to-Speech, che trasforma in audio qualsiasi testo.



Al benessere degli occhi pensa invece lo schermo da 7,8 pollici E Ink Carta 1200 di ultima generazione, che aumenta del 15% il contrasto e migliora il tempo di risposta addirittura del 20%. Tutto in un formato vicinissimo a quello di un normale testo cartaceo, per leggere comodamente anche manuali tecnici, riviste e fumetti.

La funzione SMARTlight permette di regolare la luminosità dello schermo e la temperatura della scala di grigi per non affaticare la vista in diverse condizioni di visibilità, in spiaggia o al buio. È anche possibile scegliere fra una tonalità calda o fredda, per avere sempre il miglior comfort di lettura.









Scheda tecnica

PocketBook InkPad 4

Display 7,8' E Ink Carta 1200 – Risoluzione 300 dpi

Processore Dual-core – Lettura verticale / orizzontale

Audio 6 formati (M4A, M4B, OGG, OGG.ZIP, MP3, MP3.ZIP)

Supporto per 21 formati libro e quattro formati grafici senza conversione

Memoria 32 GB - WiFi dual band - servizi PocketBook Cloud - Funzione Text-to-Speech

11 combinazioni linguistiche pre-installate e 42 combinazioni scaricabili gratuitamente

Batteria 2000 mAh: fino a un mese di lettura attiva senza ricariche;

Peso 265 gr – Dimensioni sono 13,4 × 18,9 cm; spessore 7,95 mm

Prezzo: 289 euro

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita