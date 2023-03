Asus ProArt OLED PA32DC, il monitor top di gamma che ogni creator sogna

Asus ha ampliato significativamente la gamma di display dedicati al mondo dell’imaging annunciando la disponibilità anche per il mercato italiano del modello ProArt Display OLED PA32DC.

ProArt Display OLED PA32DC è il primo monitor OLED al mondo con calibrazione automatica. È dotato infatti di un colorimetro integrato, motorizzato e orientabile, per garantire una precisione del colore di assoluto livello professionale. Questo prestigioso monitor offre un’area di visualizzazione di 31,5 pollici in formato HDR 4K (3.840x2.160 pixel) e integra un pannello OLED all'avanguardia con strisce RGB pure e copertura DCI-P3 al 99% per offrire colori eccezionalmente fedeli, in grado di evidenziare in modo ancora più efficace anche i piccoli dettagli di ogni progetto creativo.

La tecnologia OLED consente di ottenere un controllo ultra-preciso del colore e un livello di contrasto estremo, rendendo ogni singolo pixel una vera sorgente luminosa: miliardi di pixel auto illuminanti possono essere attivati individualmente per riprodurre immagini assolutamente vibranti, con neri incredibilmente profondi e un contrasto cromatico migliorato anche sulle immagini ad alta luminanza. Queste caratteristiche rendono il nuovo ProArt PA32DC una scelta naturale per la gestione professionale di contenuti HDR. Il monitor, infatti, è in grado di offrire immagini eccezionalmente dettagliate e realistiche, anche al di là degli standard di settore per la riproduzione del colore, con una gamma cromatica da studio professionale, anche grazie a una profondità di colore a 10 bit reali che consente di visualizzare oltre 1,07 miliardi di colori.

Inoltre, la certificazione VESA DisplayHDR 400 True Black e il rapporto di contrasto di 1.000.000:1 assicurano i neri più profondi e i bianchi più brillanti, consentendo al nuovo PA32DC di visualizzare con la più assoluta precisione anche i più piccoli dettagli nelle ombre e nelle alte luci, per immagini incredibilmente realistiche. Tutto questo è supportato da un tempo di risposta superveloce di soli 0,1 ms, che garantisce video o contenuti animati del tutto privi di sfocature. PA32DC supporta anche diversi formati HDR, tra cui HDR10 e Hybrid Log-Gamma (HLG) per offrire tutto il supporto necessario anche per l’uso professionale nel settore televisivo in aggiunta a livelli ineguagliabili di luminosità, contrasto e colore.







I display ProArt sono tutti pre-calibrati in fabbrica, per garantire un'accuratezza cromatica leader nel settore: nel caso del PA32DC la differenza cromatica si traduce in un eccedente valore Delta E<1. Tuttavia, per mantenere un’accuratezza di livello professionale anche a lungo termine, il nuovo ProArt Display OLED PA32DC si avvale di un colorimetro a ribalta motorizzato integrato nella parte superiore del display che si sposta in posizione quando necessario, anche quando il paraluce è montato, semplificando così la calibrazione del display ogni qual volta si renda opportuno ripetere questa operazione. Il colorimetro integrato funziona perfettamente anche con i software professionali di calibrazione hardware Calman e Light Illusion ColourSpace CMS.

A calibrazione avvenuta, la tabella di look-up può essere riscritta tramite il software di calibrazione ASUS ProArt, che offre precisione nella regolazione del colore e compensazione dell'uniformità: il software scrive e salva i profili dei parametri cromatici sul chip scaler IC interno del PA32DC, anziché sul PC, consentendo agli utenti di poterlo collegare a dispositivi con sistemi operativi o applicazioni diverse senza tuttavia dover regolare le impostazioni ogni volta. I profili salvati possono anche essere facilmente attivati tramite il tasto di scelta rapida sul monitor.

PA32DC offre un ricco set di ingressi: una porta USB-C, una DisplayPort 1.4 e tre porte HDMI 2.0 per la compatibilità con ogni tipo di display e periferiche attuali o future. Dispone inoltre di un jack audio e può funzionare anche come hub USB, pronto perciò ad integrarsi perfettamente nelle configurazioni e nei flussi di lavoro esistenti.

Il PA32DC può essere impiegato in qualsiasi scenario facilmente e con estrema versatilità, grazie anche a una coppia di piedini oltre che un supporto dedicato per consentire agli utenti di trovare la posizione di lavoro o di visualizzazione ottimale quando si lavora dal proprio studio o ufficio. Il supporto ergonomico in dotazione offre molteplici regolazioni, quali inclinazione, rotazione orizzontale, rotazione verticale (pivot) e altezza, mentre le clip in dotazione facilitano la gestione dei cavi, per mantenere in ordine le scrivanie e la propria area di lavoro. Non solo: la maniglia in metallo integrata, robusta ed elegante, consente anche di trasportare comodamente il PA32DC ovunque sia necessario.

Il nuovo ProArt Display OLED PA32DC è stato progettato per essere impiegato in ambienti di lavoro diversi e include una palpebra avvolgente per ridurre i riflessi sullo schermo prodotti dalle fonti di luce vicine. Ciò consente agli utenti di lavorare in tutta comodità, sia in studio che direttamente onsite in ogni altra location.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita