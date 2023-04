Apple Gangnam in Corea del Sud ha accolto i primi clienti

Apple ha aperto le porte dell'Apple Gangnam, il suo ultimo store situato nel movimentato distretto di Gangnam a Seoul in Corea del Sud, famoso in tutto il mondo.

Il team di Apple Gangnam è composto da quasi 150 persone altamente qualificate che in totale parlano oltre 12 lingue. E sono tutte pronte ad aiutare i clienti e le clienti a esplorare e toccare con mano i più recenti prodotti Apple, inclusa la nuova linea di iPhone 14, che offre un sistema di fotocamere ancora più potente e rivoluzionarie funzioni per la sicurezza. Inoltre, il team fornirà assistenza con i principali servizi Retail, come il programma di permuta Apple Trade In, le opzioni per i pagamenti mensili e Apple Pay, da poco lanciato in Corea del Sud.

Apple Gangnam è situato nello storico e dinamico quartiere di Gangnam a Seoul. La sua spettacolare facciata a doppia altezza ha un nuovo rivestimento con fritte sfumate e trattamento a specchio che crea una transizione fluida dall’alto al basso e cambia aspetto a seconda dell’ora del giorno o del periodo dell’anno.

Apple Gangnam è stato progettato con materiali provenienti dalla regione, utilizzati per realizzare i tavoli, la parete in legno, il logo, la facciata in vetro, le pareti in pietra e la pavimentazione. Come tutte le strutture Apple, anche Apple Gangnam e l’intero settore Apple Operations in Corea del Sud sono a impatto zero e utilizzano il 100% di energia rinnovabile.

Apple ha aperto il suo primo store in Corea del Sud, Apple Garosugil, nel 2018.





