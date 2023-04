FUJIFILM SX1600, la nuova telecamera integrata a lungo raggio

FUJIFILM ha annunciato che FUJIFILM SX1600 il 12 aprile 2023 entrerà ufficialmente nella della gamma di telecamere a lungo raggio con obiettivo integrato della Serie SX.

FUJIFILM SX1600 è una telecamera a lungo raggio dotata di obiettivo FUJINON con zoom 40x che copre una gamma di lunghezze focali dal grandangolo di 40mm alla focale tele di 1600 mm più lunga al mondo. È dotata di un sistema di stabilizzazione dell'immagine di nuova concezione e di un AF rapido e preciso per catturare un soggetto distante in modo chiaro e istantaneo. Può essere utilizzata per un'ampia gamma di applicazioni, compresi i controlli delle frontiere internazionali, la sorveglianza dei porti e l'ispezione remota di grandi infrastrutture.

Le telecamere a lungo raggio sono utilizzate nelle applicazioni di sorveglianza a lunga distanza sui confini internazionali, nei porti, negli aeroporti, etc. Inoltre, si iniziano a utilizzare per scopi di ispezione a distanza, considerando la carenza di maestranze nei servizi di sorveglianza per le infrastrutture pubbliche obsolete.

Fujifilm ha sviluppato nel corso di molti anni parallelamente una propria tecnologia sia ottica sia tecnologia di elaborazione delle immagini, fino a commercializzare dal 2019 la serie di telecamere SX a lungo raggio con obiettivo integrato. Con lo zoom ottico 40x di FUJIFILM SX800 che copre la gamma di lunghezze focali da 20 mm a 800 mm, integratandola in una base girevole resistente a tutte le condizioni atmosferiche controllabile tramite IP e un software di gestione video dedicato, oggi l’azienda soddisfa un’ampia varietà di esigenze, dalla sorveglianza alle ispezioni.

La nuova SX1600 è una telecamera a lungo raggio con obiettivo integrato che supporta la dimensione d'immagine effettiva di 1/1,8” e vanta il doppio della lunghezza focale rispetto a SX800, dal grandangolo di 40 mm al teleobiettivo da 1600 mm più lungo al mondo. L'impiego di una tecnologia di controllo del sensore di nuova concezione consente di espandere la dimensione effettiva dell'immagine e di estendere la lunghezza focale all'equivalente di 20 mm. Inoltre, è possibile applicare uno zoom digitale fino a 2x per raggiungere la lunghezza focale equivalente a 3200 mm. Ciò significa che la telecamera offre uno zoom 160x che copre lunghezze focali da 20 mm a 3200 mm, in grado di catturare la targa di un’auto a circa 1,6 km di distanza o persino una persona che si trova a circa 3,5 km di distanza.

SX1600 è equipaggiata di un sistema di stabilizzazione dell'immagine di nuova concezione che consente il controllo cooperativo della stabilizzazione ottica (OIS) e della stabilizzazione elettronica (EIS) per correggere accuratamente le vibrazioni dell'immagine. Dotata di AF ad alta precisione e ad alta velocità per raggiungere la messa a fuoco in soli 0,1 secondi e dell'eccellente funzione di riduzione della nebbia e foschia da calore, SX1600 è in grado di catturare istantaneamente il soggetto target e registrarlo con incredibile nitidezza. Le applicazioni di vasta portata della telecamera includono la sorveglianza di confini internazionali, foreste e strutture pubbliche su larga scala come aeroporti, porti e autostrade, controllo di sicurezza di estesi cantieri che comportano lavori in alto e ispezioni a distanza di grandi infrastrutture, come turbine eoliche e cavi di trasmissione.

FUJIFILM SX1600 sarà in vendita dal 12 aprile 2023 a un prezzo riservato ai nostri partner commerciali.

