Sony lancia le cuffie Immersive Open Back Monitor per la creazione di audio spaziale

Sony ha annunciato le cuffie MDR-MV1 per monitor, progettate per tecnici del suono professionisti e autori musicali.

Le cuffie offrono un'ampia riproducibilità audio spaziale e un posizionamento accurato dell'oggetto sonoro in uno spazio a 360 gradi, oltre a un suono nitido, ad alta risoluzione e ricco di sfumature, con una gamma di frequenza eccezionalmente ampia e a un'accurata scena sonora. Le unità driver sviluppate specificatamente per queste cuffie offrono una riproduzione eccezionalmente ampia (5 Hz – 80 kHz) con alte frequenze naturali. Questo rende più facile per i professionisti acquisire il posizionamento e la spazialità e i dettagli nei cambiamenti di elaborazione del suono. La struttura delle cuffie, aperta sul retro, riduce i suoni riflessi all'interno ed elimina le risonanze acustiche, riproducendo con precisione informazioni e audio spaziale ricchi e naturali. Queste caratteristiche affidabili ne favoriscono l'utilizzo negli ambienti professionali di mixaggio e mastering, soddisfacendo gli standard più elevati dei tecnici audio.

Progettate all'insegna del comfort, le cuffie MDR-MV1 sono dotate di cuscinetti traspiranti e sono volutamente leggere, morbide e aderenti per offrire un'esperienza piacevole anche dopo ore di utilizzo. Le cuffie MDR-MV1 includono un cavo sostituibile e staccabile di alta qualità con connettori in alluminio tornito e un adattatore mini-jack stereo per facilitarne l'uso in ambito professionale.

Inoltre, le cuffie MDR-MV1 funzioneranno perfettamente con il servizio 360 Virtual Mixing Environment (360VME) di Sony, appena annunciato, per liberare i creatori dai vincoli spaziali e migliorare la capacità di riproduzione, praticamente in ogni luogo. Si prevede che le cuffie aperte sul retro saranno disponibili nell'aprile 2023.

