ASUS Republic of Gamers presenta la serie ROG Phone 7

ASUS Republic of Gamers (ROG) ha annunciato la nuova serie di smartphone gaming ROG Phone 7 durante l’evento virtuale “For Those Who Dare”.

La serie ROG Phone 7 include i modelli ROG Phone 7 e ROG Phone 7 Ultimate e rappresenta l'ultimo passo nell'evoluzione del migliore smartphone gaming al mondo. Questo smartphone dallo stile futuristico - che sfoggia un nuovo design bicolore - combina la potenza di gioco del più recente Snapdragon® 8 Gen 2 con l'avanzato sistema termico GameCool 7 e le moltissime ottimizzazioni targate ROG, per offrire un'esperienza di gioco davvero mozzafiato e un consumo energetico incredibilmente basso. La chiave di questa efficienza energetica è il nuovo e rivoluzionario design della camera di vapore a ciclo rapido, che aumenta l'efficienza di dissipazione del calore fino al 168%, consentendo alla serie ROG Phone 7 di eseguire i giochi alla massima velocità mantenendo basse temperature.

Il volume degli speaker della serie ROG Phone 7 è stato aumentato del 50%, grazie alla collaborazione con Dirac, e quando si collega al nuovo AeroActive Cooler 7, dotato di un potente subwoofer, si ottiene un sorprendente suono a 2.1 canali.

Lo splendido display Samsung AMOLED da 165 Hz ora ha incrementato notevolmente il picco della luminosità rispetto al modello precedente. Non mancano poi gli amatissimi pulsanti ad ultrasuoni, gli AirTrigger, e il software ottimizzato dal team ROG Gaming. Tutte queste funzionalità incarnano lo spirito ancestrale di ROG: mettere il giocatore al primo posto!

La versione ROG Phone 7 Ultimate presenta inoltre l'esclusivo display a matrice ROG Vision sul retro e il sistema GameCool 7 è stato potenziato ulteriormente grazie all'innovativo AeroActive Portal.







I giocatori non hanno mai sperimentato telefoni con un suono così cristallino come quello della serie ROG Phone 7. I doppi speaker frontali da 12 x 16 mm, con un volume effettivo superiore del 50% rispetto al passato, sono coadiuvati dal sub-woofer super-lineare da 13 x 38 mm a cinque magneti presente nell’AeroActive 7, che migliora il volume dei bassi del 77% e offre un audio 2.1 davvero imbattibile nei giochi o nei film quando il dispositivo di raffreddamento è collegato. La messa a punto in collaborazione con gli esperti audio di Dirac garantisce una qualità del suono impareggiabile.

Dal jack per cuffie da 3,5 mm al suono spaziale Dirac Virtuo per cuffie, la serie ROG Phone 7 è dotata di tutta la tecnologia per avere un suono completo. Snapdragon Sound assicura un audio Bluetooth high-fidelity a bassissima latenza.

Ci sono tante nuove funzionalità software che migliorano ulteriormente l'esperienza di gioco. X Sense aiuta i giocatori a rilevare gli eventi chiave sullo schermo, come la comparsa di un nuovo obiettivo importante sulla mappa o l'avvicinarsi di un nemico, con una notifica a pop-up. E se un giocatore elimina più avversari in un'unica azione, X Sense aggiunge effetti visivi per festeggiare. X Capture, invece, è uno strumento di intelligenza artificiale che registra automaticamente i momenti memorabili della battaglia, come l’eliminazione di un nemico o la vittoria di una partita.

I rinomati comandi a ultrasuoni AirTrigger offrono ai giocatori un controllo simile a quello che sia ha su console. Supportano una vasta gamma di gesture, tra cui Dual Action, Tocca e Scorri e Puntamento Giroscopico. Ci sono anche 10 controlli di movimento e un motore lineare ad asse X che fornisce un potente feedback tattile, portando i giocatori nel cuore dell'azione. La funzione Vibration Mapping migliora anche l'esperienza tattile, fornendo un feedback regolabile per i pulsanti virtuali sullo schermo.







DISPONIBILITÀ E PREZZI

ROG Phone 7 Ultimate 16G/512G è disponibile in pre-order sul sito ufficiale ASUS ad un prezzo consigliato di 1.429,00 € IVA inclusa.

ROG Phone 7 16G/512G (ventola inclusa) è disponibile sul sito ufficiale ASUS ad un prezzo consigliato di 1.199,00 € IVA inclusa. Fino al 15 maggio, acquistando questo modello, verrà omaggiata la ventola.

ROG Phone 7 12G/256G sarà disponibile in pre-order sul sito ufficiale ASUS ad un prezzo consigliato di 1.029,00 € IVA inclusa.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita