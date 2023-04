LG OLED TV e la sua “A life exraordinary” alla Milano Design Week 2023

LG ha inaugurato la Milano Design Week con un evento di preview per presentare la collaborazione con il marchio olandese di arredo, Moooi. All’interno degli spazi del Salone dei Tessuti si potranno apprezzare fino al 22 aprile le soluzioni tecnologiche della collezione LG Objet e vivere “A Life Extraordinary”, una mostra multisensoriale che mette in scena i modelli frutto della collaborazione dei due brand creando una combinazione perfetta tra tecnologia e design.

Un percorso espositivo, suddiviso per aree tematiche, a ricreare il comfort di un ambiente abitativo, che valorizza gli oggetti di creative interior di Moooi e il design iconico dei TV lifestyle di LG.

Le soluzioni tecnologiche della collezione Objet sono state decorate con delle stampe decorative di Moooi, caratterizzate da elementi estetici eclettici, che sono andati ad intervenire nel design dei modelli TV LG OLED e degli speaker XBOOM 360.





Tra i modelli chiave, il TV LG OLED Posé, viene personalizzato con gli iconici pattern di Moooi realizzando oggetti tecnologici unici e oggetti di design. L'installazione flessibile gli permette di adattarsi perfettamente a qualsiasi spazio abitativo mentre il suo design minimalista dalle linee morbide e arrotondate, reso elegante dall'uso di elementi in tessuto e dal sistema di gestione dei cavi, consente di posizionarlo in qualsiasi stanza in qualsiasi posizione.

Grazie alla tecnologia OLED evo, LG Posé offre inoltre una straordinaria qualità delle immagini che regala colori intensi e neri perfetti. Quando non viene utilizzato per guardare film o spettacoli, Posé può essere impostato in modalità “Gallery” per mostrare opere d'arte o foto, trasformando la propria abitazione in una raffinata galleria d'arte.

Anche il TV LG OLED Easel offre una qualità dell'immagine superiore grazie alla tecnologia OLED evo ed è caratterizzato da un design raffinato in grado di arricchire gli interni. Easel si fonde perfettamente con qualsiasi stile di arredamento o palette di colori ed è ideale per coloro che vogliono portare l'atmosfera di una mostra d'arte moderna nel loro salotto. Il suo design distintivo, infatti, ricorda il cavalletto di un artista e consente un'installazione a parete elegante, creando un ambiente fine e sofisticato.

