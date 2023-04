ASUS Republic of Gamers annuncia il nuovo monitor Swift OLED PG27AQDM

ASUS Republic of Gamers (ROG) ha annunciato la disponibilità del monitor gaming ROG Swift OLED PG27AQDM. Il nuovo monitor integra un pannello OLED da 26,5 pollici con risoluzione QHD (2.560x1.440 pixel) abbinato a una straordinaria frequenza di aggiornamento di 240 Hz e un tempo di risposta di soli 0,03 ms per garantire frame rate superveloci, tali da rendere il gameplay davvero immersivo e coinvolgente, oltre alla compatibilità NVIDIA G-SYNC per assicurare immagini sempre fluide e senza strappi. I giocatori preoccupati per il burn-in OLED dovrebbero essere lieti di apprendere che il monitor vanta un dissipatore di calore personalizzato e un'ottimizzazione intelligente della tensione per ridurre al minimo ogni potenziale rischio associato. Questo sistema consente anche di raggiungere una luminosità di picco superiore del 17%. Inoltre, l’impostazione di luminosità uniforme esclusiva di ROG aiuta a risolvere i problemi del limitatore automatico di luminosità (ABL), evitando così che lo schermo riduca improvvisamente la luminosità quando si cambiano le dimensioni di una finestra più chiara.

Per garantire la longevità del pannello OLED, Swift OLED PG27AQDM include un dissipatore di calore personalizzato indirizzato a raffreddare le componenti che generano più calore e un nuovo layout interno per migliorarne l’efficacia di raffreddamento. Il flusso d'aria interno è stato ottimizzato e le feritoie superiori per l'aria sono più grandi per ottenere la migliore dissipazione possibile del calore. Il calore viene smaltito così in modo più uniforme su tutto il retro del monitor, cosicché la temperatura media risulti inferiore del 5% rispetto ad altri monitor della sua categoria. In più, questo pannello ha una luminosità di picco superiore del 17% rispetto ai precedenti display ROG OLED.

L'ottimizzazione intelligente della tensione garantisce una luminosità uniforme perché controlla la tensione applicata per ciascun singolo pixel. ROG ha lavorato a lungo per determinare la correlazione ottimale tra luminosità OLED, livello di tensione e temperatura operativa. Un algoritmo intelligente appositamente sviluppato per il pannello in oggetto ottimizza dunque la tensione in base alle variazioni di temperatura per garantire l'uniformità della luminosità su tutto il pannello.



Lo Swift OLED PG27AQDM presenta un rivestimento antiriflesso realizzato con una micro-texture che consente di ridurre efficacemente riflessi e distrazioni visive provenienti dalle diverse fonti di luce ambientale, così da ottenere sempre la migliore esperienza d’uso, in qualsiasi condizione. L’impostazione di luminosità uniforme, caratteristica esclusiva dei monitor ROG, riduce la luminosità di picco per mantenere i livelli sempre consistenti così da regalare una migliore esperienza di visualizzazione, anche quando si modificano repentinamente le dimensioni delle finestre più bianche e luminose, rendendo più confortevole per gli occhi l’utilizzo del pannello anche per tempi prolungati di esposizione, tanto per le lunghe maratone di gioco quanto per la visualizzazione di app e contenuti diversi.

Ultimo ma non meno importante, il nuovo software ASUS DisplayWidget Center che consente agli utenti di modificare facilmente tutte le impostazioni di base del monitor e le specifiche funzioni legate alla tecnologia OLED tramite un’interfaccia intuitiva, controllabile utilizzando un mouse e non necessariamente tramite il menu OSD.

Il nuovo ROG Swift OLED PG27AQDM offre straordinarie prestazioni HDR e una luminosità di picco di 1000 nit. In più la gamma DCI-P3 del 99%, l’eccellente precisione del colore con Delta E<2, il rapporto di contrasto di 1.500.000:1 e la profondità del colore di 10 bit reali assicurano prestazioni cromatiche eccezionali, consentendogli di mostrare le tonalità di nero più scure e profonde insieme a un'elevata luminosità percepita.

ROG Swift OLED PG27AQDM è già disponibile presso gli ASUS Gold Store, i rivenditori aderenti al Programma Powered by ASUS e i principali Partner commerciali ASUS ad un prezzo consigliato al pubblico di 1.299,00 € IVA inclusa.

ROG Swift OLED PG27AQDM si presenta con un look rinnovato, uno stile più futuristico e un profilo super sottile, arricchito nella parte superiore del monitor da un aggancio per treppiede per il montaggio di dispositivi come le webcam. Le sue ampie opzioni di connettività includono una porta DisplayPort 1.4, due porte HDMI 2.0 e un hub USB.

