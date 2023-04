NVIDIA annuncia la nuova GeForce RTX 4070

NVIDIA ha annunciato l’arrivo della nuova GPU GeForce RTX 4070, con architettura NVIDIA Ada Lovelace e la rivoluzionaria tecnologia DLSS 3 al prezzo di €669, offrendo ai propri utenti la scheda ideale per confrontarsi ai massimi livelli anche con i titoli più recenti, con risoluzione a 1440p, possibilità di giocare in streaming e creare contenuti più velocemente grazie all'accelerazione RTX ed i numerosi strumenti con Intelligenza Artificiale.

La scheda GeForce RTX 4070 gode di tutte le tecnologie ed i vantaggi della piattaforma NVIDIA RTX, tra cui NVIDIA DLSS 3, NVIDIA Reflex, l’aggiornamento ai driver NVIDIA Game Ready, RTX Video Super Resolution e molto altro.

La nuova scheda con DLSS 3 è in media 1,7 volte più veloce rispetto alla RTX 3070 Ti di ultima generazione con DLSS 2. La 4070 performa in media il 20% meglio nei giochi tradizionali, riducendo al contempo il consumo energetico medio di gioco del 23%.

Le schede grafiche GeForce RTX 4070 saranno disponibili a partire dal 13 aprile sia nella versione Founders Edition che costum con clock di serie e overclock di fabbrica, presso i rivenditori selezionati e dai principali fornitori di schede come ASUS, Colorful, Gainward, GALAX, GIGABYTE, INNO3D, KFA2, MSI, Palit, PNY e ZOTAC. Le nuove schede saranno disponibili anche in versione desktop presso i migliori system builder in tutto il mondo.

I giocatori che acquisteranno GeForce RTX 4090, 4080, 4070 Ti e le schede grafiche e PC desktop 4070, fino all'8 maggio 2023 riceveranno Overwatch 2 Ultimate Battle Pass più 1.000 Overwatch 2 Coins aggiuntivi, per un valore di €40.

Il pacchetto Ultimate Battle Pass di Overwatch 2 include:

Pass battaglia premium stagione 4



2,000 Overwatch 2 Coins



20 Salta Livello



Infinite Guard: 76 Legendary Skin



Infinite Ace D.Va Epic Skin



Infinite Airwings Weapon Charm



1,000 Overwatch 2 Coins

