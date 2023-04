Apre in Cina il nuovo Apple MixC Shenzen

Apple ha inaugurato Apple MixC Shenzhen, il secondo Apple Store di questa vivace metropoli. Il nuovo store sarà uno spazio accessibile e inclusivo in cui il team Apple potrà offrire alla comunità locale il meglio di Apple.

Il nuovo store ha un pavimento in granito Padang Light e una parete rivestita in legno. Entrambi i materiali provengono da fonti locali e sostenibili, e rendono l’ambiente ancora più luminoso.

I visitatori possono esplorare i prodotti e gli accessori Apple, ricevere assistenza negli acquisti da parte del team di Apple Specialist, scegliere opzioni di finanziamento mensili e beneficiare dei servizi di consulenza tecnica personalizzata e dell’assistenza Genius. Apple MixC Shenzhen ha anche una postazione per il ritiro dei prodotti che unisce il meglio dell’esperienza di acquisto online e in store in Cina. Grazie all’area dedicata, i clienti possono ordinare online e poi ritirare comodamente i loro acquisti in negozio quando preferiscono.

Apple MixC Shenzhen offrirà uno spazio straordinario per imparare, creare e trovare l’ispirazione. Le sessioni Today at Apple si svolgeranno attorno a tavoli rotondi per offrire un’esperienza ancora più personale e permettere alle persone di approfondire le proprie passioni e i prodotti che amano. Il programma prevederà una serie di sessioni tenute dal personale Apple su argomenti legati alla fotografia, alla creazione di video, all’arte, al design, alla musica e alla programmazione.





Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita