Panasonic TOUGHBOOK 40, progettato per la difesa

Panasonic ha annunciato che il TOUGHBOOK 40, notebook rugged di punta per l'industria della difesa, può ora essere equipaggiato con l'unità a stato solido interna crittografata Eclypt Core della società di comunicazioni globale Viasat, che lo rende un dispositivo senza rivali in quanto a funzionalità per i servizi militari, di controllo delle frontiere e di emergenza.

Disponibile da maggio 2023, il notebook TOUGHBOOK 40 con disco rigido a crittografia automatica a stato solido è certificato per l'utilizzo nel Regno Unito per proteggere le informazioni Top Secret e tutti i livelli di sicurezza sottostanti, nonché certificato per l'uso da parte della NATO e di altri Paesi europei.

Il TOUGHBOOK 40, notebook rugged da 14 pollici, è progettato per la difesa, incluso l'uso operativo a piedi e su veicoli, nonché per la diagnostica e la manutenzione dei veicoli stessi e per l'addestramento. Per la polizia e il controllo delle frontiere, il dispositivo è ideale per il servizio operativo, come l'instradamento, il controllo della targa o l'identificazione dei sospetti. Portando il rugged computing a un nuovo livello, il design modulare del device permette ai lavoratori sul campo di modificarlo rapidamente e facilmente per far fronte ad ogni necessità, equipaggiando 7 aree di espansione.

Il nuovo potente modello – total black – è inoltre realizzato per essere utilizzato nelle condizioni più estreme, con capacità di sicurezza e comunicazione di livello militare per supportare le operazioni mission critical. Il PC Windows 11 Secured-core è dotato di processore Intel Core i5-1145G7 vPro (processore Intel Core i7 vPro opzionale), 16GB di RAM (fino a 64GB opzionale) e SSD NVMe OPAL da 512GB a sgancio rapido di serie (fino a 2TB opzionale). Ora è anche certificato per l'uso con unità sicure a sgancio rapido VIASAT, approvate dalla NATO, nonché connettori MIL e docking station. È inoltre dotato di funzione one touch Concealed Mode, per bloccare immediatamente la luce e le trasmissioni elettroniche durante le operazioni.

