LG OLED evo G3 arriva sul mercato italiano

La serie G3 della gamma LG OLED evo è disponibile in quattro tagli da 83, 77, 65 e 55 pollici a un prezzo consigliato al pubblico di 6.499 euro per l’83 pollici, 5.199 euro per il 77 pollici, 3.599 per 65 pollici e 2599 euro per il 55 pollici.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 03/05/2023