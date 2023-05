Nasce iliadbusiness: l’offerta iliad dedicata ad aziende e P.iva

A quasi cinque anni dall’ingresso nel mercato mobile italiano e dopo aver conquistato la fiducia di oltre 9,6 milioni di utenti, iliad rivoluziona il segmento della telefonia mobile business con un’offerta a 11,99€ + IVA al mese.

L’offerta Business Giga 220 include:

- 220 GB in 4G, 4G+ e 5G, minuti e SMS illimitati verso fissi e mobile in Italia;

- 11,99€ al mese + IVA, per sempre, senza costi nascosti e senza vincoli di durata;

- 15GB dedicati in EU, minuti e SMS illimitati;

- 300 minuti per chiamate dall'Italia verso fissi e mobile in 51 Paesi;

Inoltre, iliad vuole dare un supporto concreto a chi porta il proprio business Extra EU con un’offerta dedicata ad un’ampia lista di Paesi, maggiormente strategici per le imprese italiane.

- 5GB e 60 minuti dedicati in roaming in 30 Paesi, come Svizzera, Cina, Emirati Arabi, India, Canada, Brasile.





L'offerta business sarà anche vicino alle esigenze specifiche di assistenza che hanno le aziende e le P.IVA. Per questo iliad offre un’assistenza senza bot ma solo con consulenti, attivi 24 ore su 24 tutto l’anno, con una nuova linea dedicata al business, il 176, per avere informazioni sull’offerta e richiedere assistenza specializzata.

iliadbusiness è pensata per ogni business: aziende, e titolari di P.IVA che possono scegliere di attivare una o più SIM e successivamente gestirle in maniera semplice e intuitiva.

iliad è il primo operatore business in Italia ad includere l’opzione per tenere attive le SIM solo quando effettivamente utile, come ad esempio spesso accade nel caso di attività stagionali, e quindi sospendere temporaneamente – fino a 24 mesi – una o più SIM. La SIM potrà essere, poi, riattivata direttamente dall’Area Personale, in pochi clic, con un contributo di 4.99€ + IVA.

Infine, tutti gli utenti business che sottoscriveranno almeno un’offerta Business Giga 220, potranno accedere a:

- Offerta Business Dati 180: un’offerta solo dati che prevede 180GB con in 4G, 4G+ 5G in Italia, 15GB dedicati in EU e 5GB dedicati in 30 Paesi extra EU, a 9,99€ +IVA al mese.

- Abbonamento McAfee Business Security: protezione completa da virus e minacce online su 3 dispositivi a 1,99€ + IVA al mese per ogni licenza.

L’offerta iliadbusiness è attivabile da subito sul sito www.iliadbusiness.it, chiamando il numero dedicato 176 o sulle oltre 2.000 Simbox e nella rete di Flagship Store e Corner distribuiti sul territorio italiano.

