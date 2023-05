Nuovo motorola edge 40, foto perfette con un sistema di fotocamere all’avanguardia

Motorola amplia la famiglia edge con motorola edge 40, un device che vanta feature avanzate come il display curvo, la ricarica ultra rapida, una potete fotocamera da 50MP, la certificazione IP68 per la protezione all’immersione e a polvere e acqua senza dimenticare un design elegante e curato nei minimi dettagli.

motorola edge 40 è uno degli smartphone più sottili della sua categoria (7.58mm), con un display in vetro curvo senza bordi e ogni lato è integrato, in modo raffinato, in un sottile telaio in alluminio lavorato con precisione e sabbiato. Estremamente elegante e maneggevole, offre sia un design eccezionale, sia grande comfort, riempiendo perfettamente la mano dell’utente. Inoltre, la morbida pelle vegana che caratterizza la parte posteriore del device facilita la presa sullo smartphone. Oltre al suo aspetto, il design premium include la certificazione IP681 per la resistenza alla polvere e alla sabbia e protezione in caso di un tuffo accidentale in acqua.

Con un sistema di fotocamera ad alta risoluzione a 50MP che include l’apertura più ampia disponibile su uno smartphone (f/1.4), motorola edge 40 scatta foto meravigliose e ricche di dettagli.

L’apertura così ampia permette all’utente di:

scattare foto migliori in ogni condizione di luce: l’orario della giornata non rappresenterà più un problema!

ottenere uno sfondo naturalmente sfocato grazie all’effetto bokeh per un tocco professionale;

godere di una velocità di scatto ancora più rapida per catturare l’immagine senza sforzo, rendendo possibile realizzare foto sempre più spontanee.

Inoltre, il sensore di luce ambientale regola automaticamente l’esposizione, così i fotografi non dovranno preoccuparsi di perdere nemmeno un momento nell’aprire la fotocamera. Grazie all’All-Pixel focus, il device fornisce una performance accurata in qualsiasi condizione di luce e stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) per scatti dettagliatissimi. Una fotocamera da 13MP con Macro completa il sistema di fotocamere posteriore, permettendo all’utente di adattare l’inquadratura o avvicinarsi al soggetto. Inoltre, è dotato di una fotocamera selfie da 32MP che garantisce eccellenti scatti di gruppo o in solitaria in tutte le condizioni di luce. Motorola edge 40, inoltre, è dotato di una gamma di avanzamenti in ambito fotocamera come la stabilizzazione dell’orizzonte (Horizon Lock), video in modalità Portrait e la modalità Vlog: i fotografi saranno sempre aggiornati e pronti a seguire le tendenze del momento.





Motorola edge 40 vanta uno schermo pOLED da 6.55”, con bordi curvi per una esperienza visiva di alto livello. Il display immersivo è perfezionato da una risoluzione Full HD+, che garantisce un’immagine più chiara con meno pixelizzazione. Non è possibile dimenticare inoltre la certificazione HDR10+ e il colour range DCI-P3, per una gamma di colori più ampia, per sfumature più vivide e reali. Durante le attività di gioco, scorrimento o multitasking, gli utenti potranno anche scoprire il refresh rate da 144Hz per un’esperienza di uso estremamente fluida.

L’esperienza cinema è dotata anche di audio stereo Dolby Atmos, che aggiunge profondità e dettagli all’intrattenimento degli utenti con bassi ottimizzati. Inoltre, Motorola Spatial Sound rende il suono delle cuffie o degli speaker dell’utente ancora più immersivo, riempiendo lo spazio intorno a loro mentre ascoltano la musica o giocano. Il display e l’audio di motorola edge 40 regalano un’esperienza di intrattenimento accattivante e realistica.

Quando è il momento di ricaricare il device, gli utenti potranno contare sulla ricarica ultra rapida TurboPower da 68W, grazie alla quale è possibile ottenere sufficiente energia per un’intera giornata in soli 10 minuti2,3 e godersi una ampia batteria da 4400mAh a lunga durata che può connettersi alla velocità 5G4 e stare al passo di routine quotidiane impegnative. Per un’ulteriore comodità, gli utenti possono liberarsi dei cavi con il caricamento wireless a 15W4.

Motorola edge 40 inoltre è dotato di un chipset MediaTek Dimensity 8020, che offre una connessione senza interruzioni al 5G e alla rete Wi-Fi e fornisce energia a tutte le attività, dai video in alta risoluzione fino al gaming. Il tutto con velocità di CPU e GPU maggiore e ancora più efficienza energetica rispetto alle generazioni precedenti. Inoltre, non manca una RAM LPDDR4X da 8GB per una performance perfetta e fino a 256GB di spazio di archiviazione UFS 3.15 con ampio spazio per foto, video, canzoni, app e giochi. Gli utenti potranno infine liberare la potenza del proprio smartphone grazie alla connessione wireless Ready For6 e la compatibilità con il PC.





Motorola edge 40 è basato su Android 13 e presenta un’ampia suite di funzionalità di sicurezza per una protezione ottimizzata, come Moto Secure App. Grazie a Thinkshield, Moto Secure App racchiude tutte le feature di sicurezza e privacy presenti sullo smartphone. Moto Secure App fornisce una serie di protezioni, come Secure Folder, per proteggere dati sensibili e applicazioni, Network Protection, per minimizzare il rischio nell’utilizzo di Wi-Fi pubblici, Lock Screen Security, che permette di configurare le opzioni di blocca-schermo e PIN Pad Scramble per garantire la protezione della password da altri che potrebbero entrare in possesso del device. All’interno dell’app, gli utenti possono controllare velocemente tutti i sistemi di protezione dello smartphone, con un semplice accesso a tutte le app e impostazioni legate ad Android e Motorola, regalando agli utenti la serenità per quanto riguarda la protezione dei propri dati.

Motorola Edge 40 è disponibile al prezzo di 599,90 euro online e presso il Flagship Store di Spazio Lenovo (Corso Matteotti, 10 – Milano) nelle colorazioni Eclipse Black e Lunar Blue e a partire da metà maggio nelle principali catene consumer electronics anche nella variante Nebula Green. Il prodotto verrà lanciato con una promozione esclusiva a 529,90 euro fino alla fine di maggio.

