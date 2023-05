La serie Galaxy S23 veste la nuova collezione firmata Diesel

Samsung Electronics ha annunciato la collaborazione con Diesel, l’iconico brand lifestyle fondato da Renzo Rosso nel 1978, con una collezione di cover, che rende esclusivi e personalizzati i nuovi smartphone flagship della serie Samsung Galaxy S23.

Protagonista della collezione Diesel x Samsung, l’inconfondibile logo Diesel- for successful living, con i colori iconici del brand – rosso, bianco, e nero - per dare vita a differenti versioni: in bianco e nero, stampato con un esclusivo effetto gommato per la Cover Diesel, classica custodia realizzata in TPU tipo di silicone elastico che la rende ultraresistente agli urti con bordi in rilievo per proteggere lo schermo; in rosso e bianco per la Swappable Backplate, la piastrina sovrapponibile alla Samsung Frame Cover. Quest’ultima sarà disponibile solo per Samsung Galaxy S23 Ultra.

Gli utenti potranno, inoltre, personalizzare la cover Silicone Grip per Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra con lo strap rimovibile Diesel, che aiuta a ridurre il rischio di caduta accidentale.

Disponibilità e prezzi

Tutte le esclusive cover firmate Diesel x Samsung sono già in vendita sullo shop online di Samsung.com ai seguenti prezzi:

Cover tradizionale nera per S23 Ultra| S23+| S23 – 34,90 €

Backplate per S23 Ultra 23,90 € (più Frame Case 54,90 €)

Strap per S23 Ultra | S23+| S23 – 29,90 € (più Silicon Grip Case 54,90 €)

Inoltre la Cover tradizionale nera è disponibile negli store online dei principali rivenditori di elettronica di consumo.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita