In arrivo la nuova generazione di workstation di Lenovo

Lenovo ha annunciato la nuova generazione di workstation, ThinkStation e ThinkPad, con una serie completa di certificazioni ISV11 e caratterizzate da un alto livello in termini di potenza e prestazioni per la gestione di carichi di lavoro intensi anche in piena mobilità . Progettate per superare ogni limite e aiutare i professionisti a spingersi oltre massimizzando il proprio potenziale, le nuove workstation si distinguono per prestazioni, affidabilità e la configurabilità necessarie in diversi settori. È possibile, inoltre, personalizzare le configurazioni delle workstation, dotate di componenti all'avanguardia come i processori Intel Core di tredicesima generazione e le GPU professionali NVIDIA RTX, che supportano i più recenti sistemi operativi del settore, tra cui Windows 11 e numerose release di Linux.

Le workstation desktop della serie ThinkStation P3 offrono agli utenti tutti i vantaggi di cui hanno bisogno, combinando un elevato livello di prestazioni con la rinomata affidabilità e versatilità. Il nuovo chassis Tower più grande rispetto al precedente modello è stato riprogettato per tutte quella applicazioni mission critical che necessitano dell’affidabilità massima e risulta l’ideale per progettisti, ingegneri e architetti o professionisti della grafica ma anche per studenti attenti al rapporto qualità-prezzo e sempre alla ricerca di flessibilità ed espandibilità. ThinkStation P3 Tower, con il suo nuovo chassis, supporta alimentatori più potenti, fino a 1100 W, per gestire configurazioni più impegnative e un maggior spazio di archiviazione, fino a 26 TB. ThinkStation P3 Ultra vanta, invece, un rivoluzionario form factor che racchiude potenza e prestazioni in uno chassis più compatto dal volume inferiore a quattro litri. Workstation intelligente e compatta, ThinkStation P3 Ultra è progettata per gestire carichi di lavoro impegnativi e adattarsi facilmente a spazi di lavoro ibridi in continua evoluzione. ThinkStation P3 Tiny è progettata, infine, per offrire prestazioni e affidabilità in un form factor ancora più ridotto e grazie alle sue dimensioni ( 1 litro ) e al design raffinato, la P3 Tiny può essere posizionata praticamente ovunque.

Le workstation mobili ThinkPad sono sinonimo di potenza, durata e design di alto livello. I nuovi modelli della serie ThinkPad P, progettati per il lavoro ibrido, uniscono prestazioni e affidabilità portando l’ufficio e la potenza di calcolo in piena mobilità. I modelli ThinkPad P14s i Gen 4 e P16s i Gen 2 sono ideali per professionisti, educatori e studenti che cercano un mix ideale di prestazioni e potenza ad un prezzo conveniente, senza rinunciare a sicurezza o durata sia della batteria ma anche della workstation. Progettato per colmare il divario tra le workstation entry-level e quelle di fascia alta, ThinkPad P16v i si rivolge, invece, ai creator che necessitano di maggiore potenza per gestire grandi carichi di lavoro e multitasking con facilità. Il dispositivo integra processori Intel Core H-Series, grafica avanzata e le più recenti funzioni di sicurezza per proteggere i dati sensibili e l'identità anche in movimento. ThinkPad P16 Gen 2 e ThinkPad P1 Gen 6 offrono livelli straordinari di prestazioni per workstation mobili, consentendo agli utenti di eseguire flussi di lavoro complessi come il rendering ad alta definizione e la VR premium. P16 Gen 2, in particolare, si distingue per prestazioni che si avvicinano a quelle di alcune workstation desktop, con CPU mobili di altissimo livello, GPU NVIDIA RTX professionali e la più alta capacità di memoria, ben 192 GB, mai realizzata da Lenovo in una workstation mobile. ThinkPad P1, giunto alla sesta generazione, offre performance straordinarie in un form factor sottile e leggero, senza compromettere potenza o durata.

Le nuove workstation saranno disponibili in Italia a partire da giugno 2023.

