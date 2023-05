iliad Italia: si conferma la leadership nella crescita mobile

A meno di due settimane dal suo quinto compleanno, iliad rende noti i risultati finanziari del primo trimestre 2023: per il ventesimo trimestre consecutivo iliad si attesta come primo operatore nel segmento mobile per saldo netto di utenti. Al 31 marzo 2023 gli utenti attivi sono 9 milioni e 849 mila, con un incremento netto di 282 mila utenti rispetto al 31 dicembre 2022.

Anche nel segmento fiber-to-the-home (FTTH) del mercato fibra iliad continua a crescere, superando i 130 mila utenti, con un aumento di 22 mila utenti attivi rispetto all’ultimo trimestre del 2022 e traguardando una quota di mercato con riferimento al segmento fiber-to-the-home, di circa il 3,8%.

In crescita anche i principali indicatori finanziari di iliad in Italia: il fatturato del primo trimestre è di 241 milioni di euro, +12,6% verso il primo trimestre 2022; ancora più rilevante la crescita dell’EBITDAaL, pari al 60%, che passa dai 40 milioni di euro del primo trimestre 2022 ai 64 milioni registrati al 31 marzo di quest’anno.

"A quasi cinque anni di distanza dal lancio della prima offerta, siamo il leader del mercato italiano per il 20esimo trimestre di fila per crescita netta di utenti sul mobile – commenta Benedetto Levi, Amministratore Delegato di iliad. "I 20 trimestri consecutivi, insieme alla soddisfazione del 99% recentemente misurata, sono il segno tangibile che la strada che abbiamo scelto, cioè investire per offrire ai nostri utenti offerte di qualità, trasparenti e innovative, è la strada giusta”.

Risultati di pari segno per il Gruppo Iliad: il primo trimestre si chiude con più di 46 milioni di euro, in aumento di 615 mila euro rispetto a marzo 2022; il fatturato complessivo del gruppo è di 2 miliardi 186 milioni di euro, con un +13% rispetto allo stesso trimestre del 2022; in crescita anche l’EBITDAaL che, a fine periodo, si attesta a 783 milioni di euro, il 9,6% in più rispetto al 31 marzo 2022.

