NVIDIA: in arrivo la famiglia GeForce RTX 4060

NVIDIA ha annunciato l’arrivo della famiglia di GPU GeForce RTX 4060 di cui fanno parte due schede grafiche che offrono tutti i progressi e le novità apportate dall'architettura NVIDIA Ada Lovelace - tra cui il rendering neurale DLSS 3 e le tecnologie di ray-tracing di terza generazione ad alto frame rate – tutto ciò a partire da soli €335.

La GeForce RTX 4060 Ti e la GeForce RTX 4060 offrono prestazioni ineguagliabili a un prezzo più che accessibile - portando per la prima volta nella popolare line up 60 dell'azienda il doppio della potenza delle più recenti console di gioco, compreso il ray-tracing per una qualità d'immagine superiore nei giochi supportati.

La famiglia GeForce RTX 4060 consente l'accesso agli oltre 300 giochi e applicazioni che ora supportano il DLSS, compresi i gli attesi The Lord of the Rings: Gollum e Diablo IV che saranno supportati dal DLSS 3. È inoltre in arrivo un plug-in DLSS 3 per Unreal Engine 5!

Il DLSS 3 è una dimostrazione di quanto l’intelligenza artificiale sia ormai determinante nei giochi in tempo reale, creando nuovi fotogrammi di alta qualità per un gameplay sempre più fluido. È infatti in grado di aumentare enormemente le prestazioni insieme al DLSS Super Resolution, che utilizza l'intelligenza artificiale per produrre fotogrammi a risoluzione più elevata da un input a risoluzione inferiore. L'eccezionale reattività viene invece garantita grazie a NVIDIA Reflex, che riduce l'input lag.

La GeForce RTX 4060 Ti è in media 2,6 volte più veloce della GPU RTX 2060 SUPER e 1,7 volte più veloce della GPU GeForce RTX 3060 Ti. Nei titoli senza Frame Generation, la RTX 4060 Ti è 1,6 volte più veloce della GPU RTX 2060 SUPER.

Il sottosistema di memoria della RTX 4060 Ti offre 32 MB di cache L2 e 8 GB o 16 GB di memoria GDDR6 ad altissima velocità. La RTX 4060 Ti ha 24 MB di cache L2 e 8 GB di GDDR6. La cache L2 riduce i requisiti dell'interfaccia di memoria della GPU, migliorando le prestazioni e l'efficienza energetica.

Le prestazioni del ray-tracing sono migliorate in modo significativo rispetto alla generazione precedente, grazie a progressi come Shader Execution Reordering, Opacity Micromap e Displaced Micro-Mesh Engines. Queste innovazioni consentono anche ai giochi più esigenti di implementare simultaneamente più effetti di ray-tracing e persino il ray-tracing completo, noto anche come path-tracing, per un realismo e un'immersione senza precedenti.

La famiglia di GPU GeForce RTX 4060 è supportata dalla piattaforma NVIDIA Studio, che offre ai creatori l'accelerazione RTX e gli strumenti AI a un prezzo di partenza più accessibile. Perfetta per le esigenze di livestreamer, editor video, artisti 3D e non solo, la piattaforma offre un'accelerazione in oltre 110 app creative, una stabilità duratura con i driver NVIDIA Studio e include una potente suite di software Studio basati sull'intelligenza artificiale, come NVIDIA Omniverse, Canvas e Broadcast.

I creatori che lavorano in diversi ambiti possono beneficiare dei nuovi Tensor Core di quarta generazione, che offrono un significativo aumento delle prestazioni degli strumenti di IA rispetto alla generazione precedente. Le funzioni di IA accelerate consentono ai creatori di automatizzare le attività più noiose e di applicare effetti avanzati con molta facilità.

I modellatori 3D che eseguono il rendering di scene in ray-tracing ad alta risoluzione possono contare su prestazioni fino al 45% più elevate rispetto alla famiglia GeForce RTX 3060 di precedente generazione. L'aggiunta del DLSS 3 potenziato dall’intelligenza artificiale - anche all'interno di Omniverse, un hub per l'interconnessione dei flussi di lavoro 3D esistenti che sostituisce le pipeline lineari con la creazione live-sync e la collaborazione in tempo reale - accelera notevolmente il viewport nelle applicazioni di rendering 3D in tempo reale, consentendo un'esperienza di editing più fluida con illuminazione, materiali e fisica completi.

I broadcaster possono utilizzare l'encoder video NVIDIA di ottava generazione - chiamato NVENC - con la migliore codifica hardware AV1 della categoria, e beneficiare di un'efficienza di codifica superiore del 40%. I livestream appariranno come se il bitrate fosse stato aumentato del 40% - un notevole incremento della qualità dell'immagine per le applicazioni di trasmissione più diffuse come OBS Studio. I broadcaster possono anche beneficiare di NVIDIA Broadcast e della sua serie di effetti AI che migliorano i microfoni e le webcam, trasformando le stanze di casa in veri e propri studi professionali.

Gli editor video possono beneficiare di una serie di strumenti di intelligenza artificiale come l'auto-reframe, la selezione intelligente degli oggetti e la stima della profondità, ora disponibili in applicazioni di punta come Adobe Premiere Pro e DaVinci Resolve, ed esportabili in AV1 per ridurre le dimensioni dei file.

La GeForce RTX 4060 Ti 8GB sarà disponibile a partire da mercoledì 24 maggio a 449€ IVA Inclusa. La versione GeForce RTX 4060 Ti da 16 GB sarà disponibile a luglio, a partire da 499 dollari. Anche la GeForce RTX 4060 sarà disponibile da luglio, a partire da 335€ IVA Inclusa.

