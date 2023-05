Microsoft Build annuncia nuovi strumenti di AI per gli sviluppatori

La Build 2023, la conferenza annuale di Microsoft dedicata agli sviluppatori è stato aperta dal un keynote del CEO Satya Nadella incentrato sulla nuova era dell'IA e sul valore per gli sviluppatori.

Tra le novità di Microsoft annunciate c'è innanzitutto il fatto che l'azienda adotterà lo stesso standard aperto per i plugin che OpenAI ha introdotto per ChatGPT, consentendo l'interoperabilità tra ChatGPT e l'ampia offerta di copilot di Microsoft. Gli sviluppatori potranno ora utilizzare un'unica piattaforma per creare plugin che funzionano sia in ambito consumer che business, tra cui ChatGPT, Bing, Dynamics 365 Copilot e Microsoft 365 Copilot. Inoltre, se gli utenti desidereranno sviluppare e utilizzare i propri plugin con l'applicazione AI costruita su Azure OpenAI Service, questa sarà interoperabile di default con questo stesso standard di plugin. Ciò significa che gli sviluppatori potranno creare esperienze che consentono alle persone di interagire con le loro applicazioni utilizzando l'interfaccia utente più naturale: il linguaggio umano.

Nell'ambito di questa piattaforma di plugin condivisa, Bing sta ampliando il suo supporto per i plugin. Oltre ai plugin già annunciati per OpenTable e Wolfram Alpha, saranno presenti nell'ecosistema Bing anche Instacart, Kayak, Klarna, Redfin e Zillow e molti altri.

Inolre Microsoft ha annunciato che gli sviluppatori potranno ora integrare le loro app e i loro servizi in Microsoft 365 Copilot con i plugin, offrendo la possibilità di estendere le esperienze basate sull'intelligenza artificiale in una serie di applicazioni e servizi Microsoft. Ora in anteprima limitata, gli sviluppatori potranno usare i plugin per portare i loro dati e il loro codici in Microsoft 365 Copilot, per agire e per operare - e interoperare - con altre applicazioni e software di sistema. Inoltre, Microsoft 365 Copilot sarà integrato in modo nativo in Microsoft Edge.

Oltre 50 plugin di partner saranno disponibili per i clienti nell'ambito del programma di early access, tra cui Atlassian, Adobe, ServiceNow, Thomson Reuters, Moveworks e Mural, mentre altre migliaia saranno disponibili entro la disponibilità generale di Microsoft 365 Copilot.

In arrivo anche il nuovo Azure AI Studio, che semplifica l'integrazione di fonti di dati esterne in Azure OpenAI Service. Questi aggiornamenti consentiranno ai clienti di implementare i modelli di AI più all'avanguardia utilizzando i propri dati, accelerando il time to value delle applicazioni basate sull'AI.

Inoltre, gli sviluppatori potranno implementare l'AI in modo più responsabile con Azure AI Content Safety, un nuovo servizio Azure AI che aiuta le aziende a creare ambienti e comunità online più sicuri. Grazie a modelli progettati per rilevare contenuti di odio, violenza, sesso e autolesionismo in tutte le lingue, sia nelle immagini che nei testi.

Novità in arrivo anche per Windows 11. Innanzitutto Microsoft ha annunciato nuovi modi per aumentare la produttività e le prestazioni degli sviluppatori attraverso Dev Home su Windows, tra cui la configurazione rapida della macchina, la connessione agli account degli sviluppatori e la possibilità di gestire i flussi di lavoro in un'unica posizione centrale. Dev Home verrà lanciata in anteprima durante Microsoft Build come nuova esperienza di Windows che gli sviluppatori possono scaricare dal Microsoft Store.

Windows sarà poi la prima piattaforma per PC a centralizzare l'assistenza AI con l'introduzione di Windows Copilot, disponibile per Windows 11 in anteprima a giugno. Insieme a Bing Chat e ai plugin di prima e terza parte, gli utenti potranno concentrarsi sulla realizzazione delle loro idee e sul completamento dei loro compiti, invece di spendere energie per trovare, avviare e lavorare su più applicazioni.

