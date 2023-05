LG LED ALL-IN-ONE: arriva sul mercato italiano la nuova soluzione Led da 163 pollici

LG amplia la propria offerta di soluzioni per il mercato business introducendo il nuovo maxischermo LED All-in-One della serie LAEC nella versione da 163 pollici (LAEC018) con system controller integrato.

Caratterizzato da semplicità di installazione, facile utilizzo e dotato di speaker integrati, il nuovo schermo All-in-One è ideale per sale riunioni, videoconferenze, reception, hall e auditorium, adattandosi perfettamente a qualunque settore: dal corporate all’hospitality, dall’education all’healthcare.

La soluzione All-in-One è compatibile con i sistemi di controllo audio video professionali attraverso Creston Connected, soluzione che permette un'integrazione e un controllo automatizzato che potenzia al massimo l'efficienza di gestione. Inoltre, grazie agli speaker integrati, garantisce un sistema di altoparlanti già installati a supporto dei contenuti audio.

Grazie alla compatibilità con LG One:Quick Share - la soluzione di LG per la condivisione wireless dello schermo – è possibile condividere il display su altri 4 contemporaneamente, oltre a trasferire le impostazioni di base del proprio PC (audio, luminosità, e modalità di immagine) al display LED senza utilizzare il telecomando.

Il nuovo schermo All-in-One offre inoltre la consueta alta qualità di immagine garantita dalla tecnologia LED LG che restituisce contenuti visivi con una luminosità di 500 nit e una risoluzione 1920×1080 Full HD, con passo da 1.88 mm. Il design minimal, privo di cornici, garantisce ampia visione, versatilità e adattabilità a diversi stili di arredo, mentre le grandi dimensioni lo rendono adatto per ambienti spaziosi o per meeting che prevedono la presenza di un pubblico ampio, garantendo una visione eccellente a tutti i partecipanti.



L’installazione richiede pochi passaggi: è sufficiente installare i due cabinet, fissare su ciascun cabinet i relativi moduli LED, collegare il cavo di alimentazione e accendere lo schermo gestendolo comodamente con il telecomando in dotazione, come avviene con un TV tradizionale. Il telecomando LG Magic Remote è inoltre dotato del pulsante Freeze che permette di mettere in pausa lo schermo durante i meeting senza interromperli e di trasferire i file sul pc.

LG Led All-in-One si presta infine per un’installazione versatile grazie a tutti i componenti necessari per l'installazione già previsti in un’unica confezione, come gli strumenti per il montaggio e il supporto a parete orizzontale. Inoltre, è possibile installare fino a 14 display della serie LAEC in modalità "side by side" a seconda delle necessità e del sito di installazione.

Anche la manutenzione del prodotto è estremamente pratica: in caso di guasto dei LED, è possibile staccare il modulo LED dal supporto magnetico e sostituirlo. Inoltre, il servizio cloud opzionale LG ConnectedCare consente di gestire il dispositivo da remoto o di effettuare diagnosi di eventuali problemi per poterli risolvere più rapidamente. Queste soluzioni, insieme all’installazione semplificata, permettono di risparmiare tempo, consentendo di gestire lo schermo LED con estrema facilità.

Questo display innovativo consente infine di risparmiare energia: quando non si utilizza il display per un certo periodo di tempo, lo schermo si spegne e le parti principali del circuito all’interno del maxischermo LED entrano in modalità standby.

