iliad al fianco dell'Emilia-Romagna: una donazione per sostenere l'emergenza

iliad ha espresso la propria solidarietà alla popolazione colpita dal grave disastro naturale in Emilia-Romagna. L’azienda è in campo con le sue squadre dalle primissime ore dell’emergenza per garantire al massimo possibile la tenuta delle reti di telecomunicazione e per ripristinare gli impianti alluvionati.

iliad inoltre effettuerà una donazione per sostenere e favorire la ripartenza dei territori coinvolti. L’operatore infatti devolverà alla Regione l’intero ammontare del contributo di attivazione delle SIM sottoscritte nelle province maggiormente danneggiate dall’alluvione nel periodo emergenziale.

