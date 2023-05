FUJIFILM X-S20: fotocamera mirrorless all-in-one, affidabile per ogni tipologia di ripresa

FUJIFILM ha presentato FUJIFILM X-S20, la fotocamera digitale mirrorless che porta più in alto le caratteristiche della serie X-S. È provvista del sensore retroilluminato da 26,1 MP "X-Trans™ CMOS 4"*2 e del motore di elaborazione delle immagini ad alta velocità "X-Processor 5" per produrre immagini di elevata qualità. È dotata di ampia impugnatura, per una migliore stabilità e per una presa più sicura. Utilizza una nuova batteria ad alta capacità che raddoppia il numero di fotogrammi, ca. 800*3, rispetto a quelli del modello precedente*1. Il corpo compatto e leggero, con un peso di soli 491g*4, la rende comoda da usare anche durante lunghe sessioni di ripresa. X-S20 dispone anche del meccanismo di stabilizzazione dell'immagine integrato a cinque assi (IBIS) che offre un vantaggio fino a 7,0 stop*5. L'AF con rilevamento del soggetto basato sull'intelligenza artificiale, in grado di rilevare animali e automobili, permette prestazioni AF equivalenti alle fotocamere della serie X di quinta generazione come FUJIFILM X-T5, ma con una maggiore mobilità.

X-S20 supporta la registrazione interna di video 6.2K/30P 4:2:2 a 10 bit e dispone di un jack per microfono/auricolare da 3,5mm per il collegamento di accessori esterni per effettuare registrazioni video di livello professionale. Inoltre, la nuova modalità Vlog semplifica la produzione di un Vlog quando la fotocamera è combinata con l'impugnatura treppiede TG-BT1.

Oltre a X-S20, FUJIFILM presenta oggi l'obiettivo FUJINON XF8mmF3.5 R WR, e l'app FUJIFILM XApp per smartphone e tablet, tutto nell’ottica di promuovere e diffondere il piacere della fotografia attraverso la sue fotocamere mirrorless della Serie X con sensori APS-C, un'ampia gamma di obiettivi di qualità premium.

FUJIFILM X-S20 sarà disponibile da luglio 2023 ai seguenti prezzi, suggeriti al pubblico, iva compresa:

X-S20 BODY 429,99 euro

X-S20 KIT 18-55mm 1.849,99

X-S20 KIT 15-45mm 1.579,99

