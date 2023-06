Bitdefender presenta GravityZone Security for Mobile

Bitdefender ha presentato GravityZone Security for Mobile, soluzione pensata per fornire alle aziende un rilevamento avanzato delle minacce mobile (MTD) e protezione per i dispositivi Android, iOS e Chromebook, incluse le estensioni di Chrome. La nuova offerta aiuta le aziende, i provider di servizi gestiti (MSP) e i loro clienti a ottenere una visibilità approfondita delle loro soluzioni mobile per prevenire, proteggere, rilevare e rispondere ai cyberattacchi che colpiscono i dispositivi mobili, le applicazioni e i sistemi operativi.

Bitdefender GravityZone Security for Mobile offre una protezione contro le minacce mobile avanzata e contro i vettori di attacco mobile. Sfruttando le soluzioni antimalware leader del settore e di intelligence sulle minacce avanzata di Bitdefender, GravityZone Security for Mobile consente alle aziende di esaminare le applicazioni, monitorare lo stato dei dispositivi, proteggersi dalle app dannose e dagli attacchi di phishing e molto altro ancora, per rafforzare il livello complessivo di cybersecurity.

Caratteristiche e vantaggi principali:

Sicurezza efficace per i dispositivi mobili - GravityZone Security for Mobile sfrutta potenti tecnologie antimalware, basate sull'intelligence delle minacce in tempo reale e sulle tecnologie di machine learning, sia sul dispositivo che al di fuori di esso, per rilevare applicazioni dannose e minacce note e sconosciute. Le aziende possono esaminare le applicazioni mobili e monitorare gli endpoint mobili per garantire la conformità con le policy di sicurezza designate. Le tecnologie anti-phishing sul dispositivo proteggono dagli attacchi di phishing senza causare rallentamenti, mentre i controlli di accesso al web impediscono ai dipendenti di visitare siti web compromessi o dannosi.





Protezione della rete - Rileva le minacce basate sulla rete e le correla con le tattiche e le tecniche utilizzate nelle valutazioni di sicurezza MITRE ATT&CK . GravityZone Security for Mobile consente alle aziende di prevenire, rilevare e rispondere alle minacce di rete al canale mobile, come i tentativi di ricognizione (in cui un hacker raccoglie di nascosto informazioni sui sistemi informativi di un'azienda), le connessioni di sicurezza deboli e gli attacchi man-in-the-middle, in cui gli hacker tentano di intercettare i codici di autenticazione a più fattori inviati ai dispositivi mobili.





Valutazione e protezione dei dispositivi - Rimanere al passo con le vulnerabilità dei dispositivi mobili. GravityZone Security for Mobile offre il monitoraggio dei dispositivi per individuare vulnerabilità, mancanza di crittografia, jailbreaking, accesso alla directory principale e a dispositivi obsoleti che non ricevono più gli ultimi aggiornamenti di sicurezza.





Integrazione con le soluzioni di sicurezza aziendale e mobile esistenti - GravityZone Security for Mobile si integra con la console unificata di Bitdefender GravityZone, consentendo ai clienti di estendere la sicurezza oltre gli endpoint tradizionali e di usufruire di una gestione centralizzata da un'unica piattaforma. GravityZone Security for Mobile è complementare alle soluzioni di Mobile Device Management (MDM), Enterprise Mobility Management (EMM), Unified Endpoint Management e Security Information and Event Management (SIEM) esistenti nelle aziende, garantendo una protezione efficace e una facile implementazione su tutti gli endpoint mobili.

100% cloud - GravityZone Security for Mobile offre una sicurezza basata sul cloud e facile da gestire per qualsiasi tipo di forza lavoro mobile. La registrazione zero-touch consente l'implementazione di massa di dispositivi mobili senza l'intervento dell'utente finale, rendendo i dispositivi mobili dei dipendenti più sicuri per impostazione predefinita.