App Store: sviluppatori e sviluppatrici hanno generato un giro d’affari di 1.100 miliardi di dollari nel 2022

Il nuovo studio di Analysis Group analizza i fattori chiave alla base della crescita dell’ecosistema dell’App Store, incluso la ripresa della domanda in settori come quello dei viaggi e del ride hailing, oltre al forte incremento degli investimenti pubblicitari per i social media e le app retail.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 01/06/2023