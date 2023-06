Apple presenta il nuovo MacBook Air 15"

Apple ha presentato MacBook Air 15", il nuovo portatile caratterizzato da un ampio display Liquid Retina da 15,3" e le prestazioni straordinarie del chip M2.

Il nuovo MacBook Air ha un ampio display Liquid Retina da 15,3" ad alta definizione che permette di visualizzare ancora più contenuti. Con una luminosità fino a 500 nit e supporto per 1 miliardo di colori, il brillante display Liquid Retina dona ai contenuti un aspetto decisamente ricco e vivace, con testi ultranitidi. Ha inoltre il doppio della risoluzione e il 25% di luminosità in più rispetto ai PC portatili della stessa categoria.





Con uno spessore di soli 11,5 mm, il nuovo MacBook Air è il portatile da 15" più sottile al mondo. Ed è anche incredibilmente leggero: pesa meno di 1,5 kg. Oltre ad avere un display di grandi dimensioni, il nuovo MacBook Air è solido e resistente. Inoltre è più sottile del 40% e più leggero di circa 220 grammi rispetto a un PC portatile della stessa categoria.

MacBook Air 15" offre poi prestazioni incredibili grazie al chip M2. È fino a 12 volte più scattante rispetto al più veloce dei modelli di MacBook Air con processore Intel.3 E rispetto al modello più venduto di PC portatile da 15" con processore Core i7, il nuovo MacBook Air è fino a due volte più veloce.4 Offre, inoltre, fino a 18 ore di autonomia, il 50% in più dei PC, con un display migliore e prestazioni superiori.5 MacBook Air 15" ha una potente CPU 8-core con quattro performance core e quattro efficiency core, una GPU 10-core per grafica ultraveloce e un Neural Engine 16-core. Il chip M2 ha una banda di memoria a 100 GBps e supporta fino a 24GB di scattante memoria unificata per lavorare con workload complessi e in multitasking con la massima fluidità. Le prestazioni del chip M2 consentono di lavorare, giocare e creare praticamente di tutto, ovunque ci si trovi.

La videocamera FaceTime HD a 1080p di MacBook Air è perfetta per videoconferenze e chiamate FaceTime, e combinata alla potenza di elaborazione dell’avanzato processore ISP del chip M2 consentirà di ottenere una risoluzione dell’immagine spettacolare durante le videochiamate. I tre microfoni in array catturano un audio ultranitido grazie a evoluti algoritmi beam-forming per farsi sentire chiaramente durante le videochiamate.







MacBook Air 15" con chip M2 può essere ordinato da oggi su apple.com/it/store e nell’app Apple Store. Le consegne inizieranno martedì 13 giugno, quando sarà disponibile anche negli Apple Store e presso i Rivenditori Autorizzati Apple.

MacBook Air 15" con chip M2, disponibile nei colori mezzanotte, galassia, argento e grigio siderale, è in vendita a partire da € 1.649 (Iva incl.) e € 1.519 (Iva incl.) per il settore Education.





