Apple: macOS Sonoma, nuove funzioni per migliorare produttività e creatività

Apple ha presentato in anteprima macOS Sonoma con una vasta gamma di funzioni che migliorano l’esperienza Mac.

Spettacolari salvaschermo e potenti widget offrono nuove opzioni di personalizzazione. Gli utenti ora possono disporre i widget direttamente sulla Scrivania, interagire con loro con un solo clic e, grazie alla magia di Continuity, accedere al completo ecosistema di widget su iPhone direttamente sul loro Mac. In macOS Sonoma, anche le videoconferenze diventano più coinvolgenti grazie a nuove fantastiche funzioni che aiutano a presentare a distanza, come Presenter Overlay, la modalità sovrapposizione che posiziona chi presenta sopra i contenuti che vengono condivisi, e Reactions, che consente di applicare divertenti effetti video in qualità cinematografica attivati con i gesti. Importanti aggiornamenti in arrivo in Safari miglioreranno ulteriormente l’esperienza web. I profili permettono di mantenere l’attività sul web separata tra i diversi argomenti o progetti, e le app web permettono un accesso più rapido ai siti preferiti. Inoltre, l'esperienza di gaming migliora ulteriormente con l’introduzione di Game Mode, Modalità Gioco, di nuovi entusiasmanti titoli e del nuovo kit per il game porting che permette a chi sviluppa di portare ancora più facilmente più giochi su Mac.

“macOS è il cuore del Mac, e con Sonoma stiamo rendendo l'esperienza di utilizzo ancora più piacevole e produttiva”, ha dichiarato Craig Federighi, Senior Vice President of Software Engineering di Apple. “Crediamo che gli utenti apprezzeranno macOS Sonoma e le nuove modalità che permettono di personalizzarlo con widget e nuovi spettacolari salvaschermo, di raggiungere nuovi livelli di performance di gioco e di gestire al meglio le videoconferenze e la navigazione con Safari.”

Gli altri aggiornamenti di macOS Sonoma includono:

Esperienza con i PDF semplificata: La funzionalità dei PDF migliorata consente di compilare rapidamente i moduli con AutoFill, l’inserimento automatico, e di ricevere suggerimenti intelligenti sui destinatari.

PDF integrati in Note: ora in Note è possibile visualizzare PDF e scansioni di documenti a larghezza intera, e con le note collegate l’utente può associare rapidamente le note correlate come ricette o compiti.

Siri: ora per attivare Siri basta dire semplicemente "Siri".

Password: ora è possibile creare un gruppo con cui condividere una serie di password. Ogni persona del gruppo può aggiungere e modificare le password per tenerle aggiornate, e poiché la condivisione avviene tramite il Portachiavi iCloud, è protetta dalla crittografia end-to-end. Inoltre, i codici di verifica monouso ricevuti in Mail vengono inseriti in automatico in Safari, per effettuare facilmente il login in sicurezza senza uscire dal browser.

Messaggi: ora è possibile interagire con le persone care con nuovi adesivi e grazie ai miglioramenti apportati a funzioni come ricerca, rispondi, gruppi e alla sincronizzazione con Messaggi su iCloud.

Promemoria: le liste della spesa intelligenti in Promemoria rendono più facili le visite settimanali al supermercato. Inoltre, ora è possibile organizzare le liste in sezioni e disporre le sezioni in orizzontale con una nuova vista a colonne.

Tastiera: la nuova correzione automatica rende le correzioni più accurate e più facili da apportare. I completamenti in linea aiutano a terminare le frasi, mentre Dettatura offre miglioramenti di precisione grazie al riconoscimento vocale di livello superiore.

Privacy e sicurezza: Sicurezza delle comunicazioni si estende a AirDrop, al selettore in Foto, alle telefonate in arrivo e ai messaggi in FaceTime, offrendo maggiore protezione per i più piccoli. Inoltre, la funzione Sensitive Content Warning, avviso di contenuti sensibili, impedisce di visualizzare immagini e video inaspettati che possono creare disagio in AirDrop e Messaggi, nelle telefonate in arrivo e nei messaggi in FaceTime, offrendo la possibilità di bloccare il contatto o di cercare altre risorse utili.

Per chi partecipa all’Apple Developer Program, la versione beta di macOS Sonoma è già disponibile all’indirizzo developer.apple.com. La beta pubblica sarà disponibile il mese prossimo tramite il programma Apple Beta Software su beta.apple.com. La release sarà disponibile in autunno come aggiornamento software gratuito.

