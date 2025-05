Instagram lancia una nuova campagna per la sicurezza dei minori

Instagram ha annunciato una nuova campagna marketing dedicata alla verifica dell'età e al consenso preventivo dei genitori per il download di applicazioni dagli app store da parte dei loro figli adolescenti. La campagna, attiva dal 5 maggio al 29 giugno 2025, sarà diffusa sulle principali testate italiane, con l’obiettivo di sensibilizzare istituzioni, genitori e opinione pubblica sulla necessità di un quadro normativo europeo armonizzato per una maggiore tutela degli adolescenti online.

Instagram evidenzia come sia fondamentale garantire che gli adolescenti abbiano esperienze online adatte alla loro età attraverso:

Verifica dell’età e approvazione dei genitori a livello di app store o sistema operativo, per consentire il download di app da parte di adolescenti sotto i 16 anni solo con consenso esplicito.

Norme armonizzate a livello UE per garantire che gli adolescenti ricevano lo stesso livello di protezione in tutti i Paesi dell’Unione.

Standard di settore coerenti per contenuti adatti alle diverse fasce d’età, come avviene già per film e videogiochi.

“Crediamo che la verifica dell’età integrata negli app store e il consenso dei genitori per il download di app da parte di teenager sotto i 16 anni rappresenti una soluzione concreta ed efficace per offrire ai più giovani esperienze adatte alla loro età. Oggi la normativa europea in materia è ancora troppo frammentata. Costruire un futuro digitale più sicuro per le nuove generazioni richiede uno sforzo condiviso. Per questo chiediamo l’introduzione di nuove regole europee che colmino questa lacuna e garantiscano una protezione più efficace dei più giovani online” – spiega Laura Bononcini, Public Policy Director Southern Europe di Meta.

Instagram, che è impegnata da tempo in questo ambito, ha sviluppato e implementato una serie di strumenti pensati specificatamente per proteggere i teenager online. Tra questi, gli Account per Teenager, un'esperienza dedicata ai ragazzi dai 13 ai 17 anni e guidata dai loro genitori che ha l’obiettivo di offrire un’esperienza social ancora più sicura. Ad oggi, oltre 54 milioni di adolescenti in tutto il mondo utilizzano un Account per Teenager su Instagram e nei prossimi mesi questo modello verrà esteso anche a Facebook e Messenger.

Comprendere l’età reale degli utenti online è una sfida complessa, anche da un punto di vista tecnologico. Per questo, pochi giorni fa Instagram ha annunciato l’avvio di un test negli Stati Uniti che utilizza l’intelligenza artificiale per identificare in modo proattivo gli account potenzialmente di minori, anche se la data di nascita riportata è di un adulto, applicando di conseguenza una serie di restrizioni a tutela del presunto adolescente.

