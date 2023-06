Apple svela il nuovo Mac Studio e il nuovo Mac Pro con chip Apple

Apple ha presentato i nuovi Mac Studio e Mac Pro, i due Mac più potenti mai realizzati.

Mac Studio permette all’utente professionale di creare lo studio dei suoi sogni grazie a prestazioni rivoluzionarie e alle tante opzioni di connettività, il tutto in un formato compatto che non crea ingombro sulla scrivania. Con i chip M2 Max e M2 Ultra, il nuovo Mac Studio offre un grande incremento prestazionale rispetto alla generazione precedente e rappresenta un enorme passo in avanti per chi usava modelli Mac precedenti. Mac Studio con chip M2 Max è fino al 50% più veloce rispetto alla generazione precedente4 e quattro volte più veloce dell’iMac da 27" con processore Intel più potente.1 Ha una CPU 12-core, una GPU fino a 38-core e fino a 96GB di memoria unificata con 400 GBps di banda di memoria.





Rispetto al Mac Studio con chip M1 Max,4 Mac Studio con chip M2 Max:

Permette a chi crea animazioni con After Effects di effettuare rendering fino a 50% più velocemente.

Consente a sviluppatori e sviluppatrici di creare nuove versioni di app con Xcode a velocità sensazionali, con prestazioni fino al 25% più veloci.

Mac Studio con M2 Ultra porta le prestazioni del Mac a un nuovo livello. Il chip M2 Ultra offre il doppio delle prestazioni e delle capacità del chip M2 Max, e rappresenta il sistema con architettura SoC (system on a chip) più grande e potente che Apple abbia mai realizzato. Mac Studio con chip M2 Ultra è fino a tre volte più veloce del modello di generazione precedente con M1 Ultra2 ed è fino a sei volte più veloce dell’iMac da 27" con chip Intel più potente. Ha una CPU 24-core, una GPU fino a 76-core e fino a 192GB di memoria con 800 GBps di banda di memoria unificata per prestazioni di livello workstation.

Rispetto a Mac Studio con chip M1 Ultra, Mac Studio con chip M2 Ultra:

Consente ad artisti e artiste 3D che usano Octane di ridurre fino a tre volte il tempo necessario per il rendering.

Consente a chi lavora nel campo della colorazione digitale con DaVinci Resolve di velocizzare fino al 50% l’elaborazione video rispetto a prima.

Il nuovo Mac Studio offre una vasta gamma di opzioni di connettività facilmente accessibili, fra cui una porta HDMI con larghezza di banda maggiore che permette risoluzioni fino a 8K e frame rate a 240Hz. Grazie al chip M2 Ultra, Mac Studio supporta fino a sei Pro Display XDR, per oltre 100 milioni di pixel, offrendo spazio a volontà per i flussi di lavoro professionali. Inoltre, ora integra tecnologie wireless all’avanguardia: il Wi-Fi 6E permette velocità di download fino a due volte superiori rispetto alla generazione precedente, mentre il Bluetooth 5.3 consente di collegare gli accessori Bluetooth più recenti. Sul retro, Mac Studio è dotato di quattro porte Thunderbolt 4, una porta 10Gb Ethernet, una porta HDMI migliorata e due porte USB-A. Nella parte anteriore sono presenti anche due comode porte USB-C e uno slot per schede SD per importare facilmente foto e video.





Mac Pro invece offre le prestazioni del chip M2 Ultra oltre alla versatilità dell’espansione PCIe, portando i flussi di lavoro più impegnativi a un livello superiore. Mentre Mac Pro con chip Intel partiva da una CPU 8-core che poteva essere configurata partendo da questa, ogni Mac Pro ha una CPU 24-core, la più potente di Apple, una GPU fino a 76-core e parte con il doppio della memoria e dell’archiviazione SSD nel modello di base. Il nuovo Mac Pro può essere inoltre configurato con fino a 192GB di memoria con 800 GBps di banda di memoria unificata, una capacità di gran lunga superiore rispetto alle schede grafiche delle workstation più avanzate. Ora ogni Mac Pro offre le prestazioni non di una, ma di ben sette schede Afterburner integrate. Inoltre, ha lo stesso media engine leader di settore del Mac Studio con chip M2 Ultra. Entrambi possono riprodurre 22 stream di video ProRes 8K: un risultato senza precedenti.

Rende fino a tre volte più veloci i flussi di lavoro professionali più impegnativi, come la transcodifica video e le simulazioni in 3D.

Consente a chi realizza video professionali di acquisire 24 feed video 4K e di codificarli in ProRes in tempo reale, il tutto da un unico computer mentre si usano sei schede video I/O.

Mac Pro è dotato di sette slot di espansione PCIe, sei dei quali sono aperti e supportano la quarta generazione che è due volte più veloce della precedente, così l’utente può personalizzare Mac Pro con schede essenziali. Dai chi lavora in ambito audio e ha bisogno di schede DSP (digital signal processing), a chi opera nel mondo video e ha bisogno di schede I/O SDI (serial digital interface) per collegare videocamere e monitor professionali, fino a persone che hanno bisogno di ulteriori soluzioni di rete e archiviazione, Mac Pro consente a tutti e tutte di personalizzare ed espandere i propri sistemi, ridefinendo i limiti del possibile per i flussi di lavoro più pesanti.







I nuovi Mac Studio e Mac Pro sono disponibili su apple.com/it/store e tramite l’app Apple Store. Le consegne inizieranno martedì 13 giugno, quando saranno disponibili anche negli Apple Store e presso i Rivenditori Autorizzati Apple.

Mac Studio parte da €2.449 (Iva incl.) e €2.209 (Iva incl.) per il settore Education. Ulteriori opzioni di configurazione sono disponibili su apple.com/it/store.

Disponibile sia in versione tower che rack, Mac Pro (versione tower) è disponibile a partire da €8.499 (Iva incl.) e €8.019 (Iva incl.) per il settore Education. Mac Pro (versione rack) è disponibile a partire da €9.199 (Iva incl.) e da €8.599 (Iva incl.) per il settore Education. Ulteriori specifiche tecniche e opzioni personalizzazione sono disponibili su apple.com/it/mac-pro.

