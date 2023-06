ASUS annuncia le schede grafiche ROG Strix e ASUS Dual AMD Radeon RX 7600

ASUS ha annunciato le schede grafiche ROG Strix AMD Radeon RX 7600, ASUS Dual AMD Radeon RX 7600 e ASUS Dual AMD Radeon RX 7600 V2.

Gli aggiornamenti realizzati rispetto alla precedente generazione rendono la scheda grafica ROG Strix AMD Radeon RX 7600 una valida opzione per il prossimo PC gaming di ogni utente. Rispetto alla ROG Strix AMD Radeon RX 6600 XT della scorsa generazione, la nuova scheda video funziona in modo più silenzioso a temperature sostanzialmente simili e ha un TGP (potenza grafica totale) di 145 watt.

Una GPU efficiente nei consumi abbinata ad una soluzione di raffreddamento efficace fanno così la differenza. Due ventole Axial-tech a 11 pale mantengono costante il flusso dell’aria di raffreddamento attraverso il dissipatore a 2,9 slot mentre i cuscinetti a doppia sfera della ventola ne garantiscono una più lunga durata. Le prese d'aria nel backplate in alluminio forniscono un ulteriore percorso per la ottimale dissipazione del calore dalla scheda. La scheda è inoltre dotata di tecnologia 0 dB, per cui il regime di rotazione delle ventole si riduce drasticamente per un funzionamento del tutto silenzioso in caso di carichi di lavoro meno intensi o ogni volta che le temperature lo consentono. Uno switch Dual BIOS inoltre consente agli utenti di dare facilmente la priorità alle prestazioni o al funzionamento silenzioso.

Le linee tese e spezzate della nuova ROG Strix AMD Radeon RX 7600 conferiscono un look accattivante e una personalità sorprendente, con tonalità metalliche nere e argentate che assicurano un abbinamento perfetto con un'ampia gamma di componenti. Immancabili i LED RGB, indirizzabili nell'angolo superiore della scheda, che consentono di aggiungere un tocco di colore personalizzabile e sincronizzabile con il resto del setup tramite ASUS Aura Sync.

Le schede grafiche ASUS Dual offrono da sempre prestazioni sostenute e funzionalità essenziali in un design compatto e poco ingombrante. Per quanti vogliono progettare un PC di piccolo formato, la scheda grafica ASUS Dual AMD Radeon RX 7600 può essere la scelta perfetta. Il formato compatto, con una lunghezza ridotta della scheda e il dissipatore più sottile garantiscono un airflow ottimale lì dove schede più ingombranti sarebbero invece soffocate.

Come la variante ROG Strix, anche i modelli Dual sono dotati di una coppia di ventole Axial-tech progettate con precisione per fornire un flusso costante di aria di raffreddamento. Per un funzionamento silenzioso durante i carichi di lavoro più leggeri, quando le temperature della GPU sono basse, la tecnologia 0 dB delle schede fa fermare completamente le ventole. Anche queste sono costruite con la tecnologia ASUS Auto-Extreme, un processo di produzione automatizzato che consente di completare tutte le saldature in un unico passaggio senza l’intervento umano. In questo modo si riducono le sollecitazioni termiche sui componenti e si evita l'uso di prodotti chimici per la pulizia durante la produzione, riducendo così l'impatto ambientale, il consumo energetico e aumentando, al contrario, l'affidabilità del prodotto.

Le schede grafiche ROG Strix AMD Radeon RX 7600 e Dual AMD Radeon RX 7600 offrono un eccellente equilibrio di prestazioni acustiche, termiche e grafiche. Molti appassionati, tuttavia, saranno desiderosi di mettere a punto le proprie schede grafiche per adattarle al meglio alle proprie necessità e preferenze. Per questo ASUS offre loro l'applicazione GPU Tweak III.

Costruita sulla base di anni di feedback da parte della comunità di PC builder, questo strumento semplifica l'overclock o l'undervolt di una scheda grafica, la personalizzazione delle curve delle ventole e il monitoraggio delle informazioni vitali sull'hardware. Sia che gli utenti siano alla ricerca di esperienze plug-and-play con profili preimpostati o di un pannello completo di strumenti per personalizzare la scheda esattamente secondo i propri gusti, GPU Tweak III ha davvero tutto quello che serve.

Le schede grafiche ROG Strix e ASUS Dual AMD Radeon RX 7600 sono già disponibili presso i rivenditori aderenti al Programma Powered by ASUS, gli ASUS Gold Store e i principali Partner commerciali ASUS ad un prezzo consigliato al pubblico a partire 369,00 € IVA inclusa.

