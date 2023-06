WD_BLACK presenta la nuova scheda di espansione con licenza ufficiale per Xbox

In collaborazione con Xbox e per arricchire il portfolio di soluzioni di storage per Xbox, Western Digital ha presentato la nuova scheda di espansione WD_BLACK C50 per Xbox. Con capacità massima di 1 TB1, la nuova soluzione offre ai giocatori una capacità ancora più grande per mantenere installati e pronti al gioco i migliori titoli attuali.

Progettata per estendere la capacità di archiviazione interna di Xbox Series X|S, la scheda di espansione WD_BLACK C50 per Xbox offre ai giocatori la possibilità di conservare un numero ancora maggiore dei titoli preferiti senza doverli trasferire da e verso la console. Progettata con il design distintivo di WD_BLACK, la C50 si inserisce perfettamente nella porta di espansione dello storage di Xbox Series X|S; i giocatori possono semplicemente collegarla e giocare, senza dover ricorrere ad arnesi o problemi di compatibilità.

Con l'acquisto della scheda di espansione WD_BLACK C50 per Xbox sarà possibile usufruire anche di un mese di prova del servizio Game Pass Ultimate. La scheda di espansione WD_BLACK C50 per Xbox viene venduta al prezzo di vendita suggerito di 139,99 euro (512 GB) e 189,99 euro (1 TB) ed è già disponibile sullo store di Western Digital.

