Motorola presenta razr 40 ultra, razr 40 e edge 40 edizione Viva Magenta

Motorola ha presentato la nuova generazione di razr. A guidare la famiglia il nuovo motorola razr 40 ultra, lo smartphone pieghevole più sottile del settore, una volta chiuso, dal design moderno e ultra-tascabile. Alimentato dal potente Snapdragon 8+ Gen 1, è dotato di una batteria efficiente e vanta il display esterno più ampio di qualsiasi altro pieghevole.

Ma non solo, Motorola presenta oggi anche il secondo membro della famiglia razr, motorola razr 40, il device perfetto per chi cerca un esperienza smartphone bilanciata. Il dispositivo è stato realizzato per i trend setter che amano distinguersi tra la folla, ma anche per i minimalisti digitali che vogliono disconnettersi e assumere nuovamente il controllo del proprio dispositivo.





Infine, oltre ai due pieghevoli, è stato presentato anche motorola edge 40 Viva Magenta edition, che completa le colorazioni della linea della famiglia edge 40 lanciata a maggio. Il motorola edge 40 nel colore Pantone dell'anno 2023, Viva Magenta, è la perfetta combinazione di stile, design e prestazioni.

motorola razr 40 ultra sarà disponibile in Italia al prezzo di 1199 euro a partire dal 1 giugno nelle colorazioni Infinite Black, Glacier Blue e Viva Magenta. Grazie alla nuova promo "Display Protetto", chi acquista il nuovo razr 40 ultra dal 1° giugno 2023 al 31 luglio 2023 avrà diritto a un anno di protezione gratuita per gli schermi. In caso di danni o rottura del display esterno e interno, il nuovo razr 40 ultra infatti sarà riparato gratuitamente. La disponibilità di motorola razr 40 verrà, invece, comunicata in seguito.

motorola edge 40 Viva Magenta edition è già disponibile in Italia al prezzo di 599 euro.







