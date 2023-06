ASUS: arriva in Italia del nuovo laptop gaming ROG Zephyrus G14 (2023)

ASUS Republic of Gamers (ROG) ha annunciato la disponibilità in Italia del suo laptop gaming ASUS ROG Zephyrus G14 (2023) GA402, con un processore AMD Ryzen 9 7940HS di 13a generazione. Con una GPU fino a NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop con 125W max TGP, NVIDIA® Advanced Optimus e DLSS 3, ogni gioco viene eseguito al massimo delle prestazioni senza tearing.

Zephyrus G14 2023 è alimentato dal meglio di AMD e NVIDIA per un'esperienza di gaming con Windows 11 Home davvero straordinaria. Grazie al nuovo processore AMD Ryzen 9 7940HS e a una GPU NVIDIA GeForce RTX® 4060 Laptop con un TGP fino a 125W, oltre a un MUX Switch e al supporto NVIDIA Advanced Optimus, questo 14 pollici è pronto per qualsiasi tipo di gaming o multitasking. Potenziare qualsiasi gioco o progetto è ancora più facile grazie al processore AMD Ryzen 9 7940HS che vanta 8 core e 16 thread. Sia che si cerchi potenza a singolo core per il gaming o potenza multithread per il multitasking, Zephyrus G14 è pronto e in grado di offrire tutto questo. La GPU NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Laptop vanta un impressionante TGP massimo di 125W, grazie ai 25W extra disponibili con Dynamic Boost. I limiti di potenza più elevati consentono alla scheda di aumentare il boost più a lungo, ottenendo il massimo delle prestazioni dalla macchina e assicurando il massimo framerate possibile.

Per i gamer che esigono la massima chiarezza di movimento e di immagine, Zephyrus G14 offre un incredibile display Nebula HDR con una frequenza di aggiornamento di 165 Hz, una copertura DCI-P3 del 100% e una luminosità di picco di ben 500 nit per un gameplay HDR mozzafiato. Il pannello da 14 pollici e 16:10 offre neri incredibilmente profondi per contenuti che saltano fuori dallo schermo, con un realismo estremo.

Un hardware potente richiede un raffreddamento robusto, soprattutto in uno chassis compatto. Zephyrus G14 è dotato di una camera di vapore per la CPU e la GPU con il composto termico a metallo liquido di Thermal Grizzly per un trasferimento di calore ultra-efficiente dalle parti più calde della macchina. Con una copertura del 48,2% dei componenti che generano calore, la camera di vapore permette al G14 di avere un budget di potenza superiore di 25W, spingendo le prestazioni al limite senza aumentare il rumore delle ventole o le dimensioni del telaio. Tutto questo permette un raffreddamento davvero silenzioso con carichi di lavoro leggeri grazie alla tecnologia 0dB Ambient Cooling. Nella modalità di funzionamento Silenzioso, il sistema di raffreddamento spegne tutte le ventole per dissipare il calore passivamente. Questo permette agli utenti di concentrarsi sul lavoro o di immergersi nei film con meno distrazioni. Se le temperature della CPU o della GPU aumentano, le ventole si riaccendono automaticamente.









Creata con la litografia nanoimprint sul coperchio in alluminio rinforzato, la targhetta Prismatic Logo ha una nuova e brillante tonalità olografica. Il coperchio della macchina è ricoperto da 14.969 fori di precisione fresati a CNC o una pellicola prismatica che brilla da sotto il coperchio. Il fianco è stato rinnovato per avere un aspetto ancora più snello, e un’estetica più pulita. La parte inferiore della macchina invece utilizza un metallo perforato, che la rende sottile, leggera e in grado di respirare ancora più facilmente, per evitare danni dovuti al surriscaldamento. Disponibile nelle colorazioni Moonlight White e Eclipse Gray, ASUS ROG Zephyrus G14 emana un senso di stile e di lusso che in genere non si trova nei portatili da gaming standard.

L'audio surround virtuale a 5.1.2 canali con tecnologia Dolby Atmos mette ogni gamer al centro dell'azione, con un volume 1,78 volte superiore a quello di Zephyrus G14 2021. È possibile scegliere tra 6 modalità preimpostate che ottimizzano le impostazioni in base al tipo di gioco e di supporto, oppure apportare modifiche manuali in base alle preferenze. La cancellazione del rumore AI a due vie filtra l'audio in ingresso e in uscita, rendendo i flussi, le chat e le registrazioni più chiari che mai.

Lo Zephyrus G14 2023 presenta un layout di tastiera ispirato ai desktop per adattarsi al display più grande con rapporto di aspetto 16:10. La tecnologia Overstroke si attiva più in alto ad ogni battuta per una maggiore reattività, mentre il design ErgoLift solleva la tastiera ad angolo per rendere la digitazione più confortevole. I tasti volume, l'esclusione del microfono e i tasti di scelta rapida di ROG Armoury Crate consentono di avere a portata di mano i comandi più importanti. I tasti di scelta rapida sono inoltre completamente personalizzabili e possono essere programmati per lanciare le app, impostati come tasti funzione o utilizzati come macro.

Due porte USB Tipo-C, di cui una con power delivery e supporto DisplayPort 1.4, e una coppia di porte USB 3.2 Tipo-A offrono ampie opzioni di connettività. La nuovissima aggiunta di un lettore di schede Micro SD è perfetta per i creatori che hanno bisogno di trasferire dati in mobilità.

ASUS ROG Zephyrus G14 è già disponibile su ASUS eshop al prezzo consigliato al pubblico di 2.449€.

