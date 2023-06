Disponibile in Italia il tablet Lenovo più grande di sempre, Lenovo Tab Extreme

Lenovo ha annunciato la disponibilità in Italia di Lenovo Tab Extreme: dotato di display OLED 3K da14,5 pollici e una gamma di colori DCI-P3, con frequenza di aggiornamento fino a 120Hz, sistema audio spaziale tridimensionale grazie a un set di ben otto altoparlanti JBL a 4 canali, integra un potente processore Octa-core MediaTek Dimensity 9000 ed è caratterizzato da design innovativo multi-modale. Lenovo Tab Extreme è il tablet più grande mai realizzato da Lenovo, perfetto per tutti gli appassionati di tecnologia che vogliono sfruttare al massimo questo form factor in termini di intrattenimento e produttività.

L'innovativo design della tastiera a doppia cerniera consente di sollevare e inclinare il tablet montato secondo l'angolo di visualizzazione preferito, emulando l’esperienza d’uso con il PC, offrendo agli utenti un’esperienza di digitazione su tastiera eccellente o di regolare facilmente lo schermo per guardare il display a mani libere. Grazie a questo innovativo design a doppia cerniera, l’utente può tenere l'angolazione migliore per le videochiamate.







È estremamente facile passare dalla produttività all’intrattenimento grazie al cavalletto multimodale magnetico che funge da supporto per la tastiera e supporta la visualizzazione a mani libere sia in orizzontale che in verticale quando il tablet non è fissato alla tastiera. La tastiera a doppia cerniera integra un vano dedicato alla Precision Pen 3 in modo che sia sempre facilmente accessibile e gli utenti non debbano mai cercarla.

Lenovo Tab Extreme è dotato del sistema operativo Android 13 e della più recente interfaccia utente di Lenovo, può supportare in contemporanea fino a quattro app tramite la divisione dello schermo e tenere aperte fino a 10 app con finestre a comparsa. Grazie all’app Lenovo Freestyle, gli utenti possono ampliare le possibilità di utilizzo del proprio PC Windows, trasformando il Lenovo Tab Extreme in un secondo monitor wireless abilitato al tocco e alla penna per una facile condivisione dei file tra i vari dispositivi e la possibilità di eseguire il mirroring o estendere il proprio desktop per più spazio sullo schermo.

Lenovo Tab Extreme è anche un’ulteriore conferma dell’impegno di Lenovo nei confronti della sostenibilità ambientale: lo chassis è realizzato al 100% in alluminio riciclato e la sua confezione è al 100% priva di plastica.

