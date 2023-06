Techly, definizione e qualità 8K

La tecnologia 8K garantisce una risoluzione che consente di ottenere una definizione molto alta, di circa quattro volte superiore rispetto a quella della già avanzata tecnologia 4K.

L’8K è concepito per offrire una visione estremamente più immerisva rispetto a quanto accadeva precedentemente, ciò avviene attraverso uno sfruttamento migliore delle tecnologie per l’elaborazione di immagini permettendo una visualizzazione più soddisfacente anche dei contenuti con risoluzione inferiore.

Grazie a questa tecnologia innovativa si visualizzano con estrema definizione, qualità e nitidezza, tutti i film, le serie tv ma anche videogames: le immagini presentano bordi più definiti e non mostrano nessun pixel, a differenza di ciò che può accadere con le più basse risoluzioni.

Spempre più apparecchi legati alla visualizzazione dei contenuti, provvisti di ingressi e uscite multimediali, (TV, schermi, computer ma anche cellulari) utlizzano la tecnologia 8K.

Per non perdere in qualità, sfruttare al massimo le potenzialità degli strumenti e ottenere la migliore qualità possibile nel momento in cui si fanno dialogare due o più di questi dispositivi è necessario dotarsi del giusto collegamento. Techly, leader nell’avanguardia tecnologica, propone i nuovi cavi HDMI e DP 8K.

Le porte HDMI e DP sono entrambe utilizzate per trasmettere segnali audio e video tra due dispositivi con un unico cavo, sono equiparabili a livello di prestazioni e qualità, proprio per questo la maggior parte dei monitor è dotata di entrambe le interfacce.

La tecnologia HDMI (High Definition Multimedia Interface) è considerata lo standard di riferimento per quanto riguarda le interfacce audio/video.

La sua introduzione ha costituito una vera e propria rivoluzione e il suo sviluppo sta procedendo di pari passo con l’evoluzione della risoluzione nel mondo dell’intrattenimento multimediale.

I Cavi Ottici Attivi HDMI 2.1 AOC 8K 48Gbps eARC HDMI Techly in fibra ottica, mantengono questo standard consentendo il trasferimento 8K ad altissima definizione di audio e immagini da un dispositivo all’altro. I cavi ottici AOC sono cavi ibridi costituiti da fibra ottica OM3 a 4 fili e conduttori in rame a 7 fili, sono dotati di guaina in PVC e non richiedono alimentazione esterna: assorbono potenza direttamente dal dispositivo collegato per trasmettere il segnale 8K su lunghe distanze senza perdita di qualità.

Disponibili in 4 lunghezze ( 10, 15, 20 e 30 metri) sono più sottili, più leggeri e più morbidi dei tradizionali cavi di rame, ideali per l’installazione in spazi ristretti, supportano una larghezza di banda di 48 Gbps.

Sono altamente resistenti, con schermitura EMI (Electromagnetic Interference) e protezione RFI (Radio Frequency Interference) trasmettono immagini e audio con grande chiarezza, senza ritardi e perdita di segnale, diventando così la soluzione ideale per sale conferenze, aule e insegne luminose ma anche per home theater.

Adatti per collegare tra loro due dispositivi HDMI tipo A trasmettono audio e video fino a 8K60Hz a lunga distanza, trasportano segnali High Dynamic Range (HDR) 4K per un contrasto intenso e una maggiore precisione del colore.

Sono conformi al protocollo HDCP 2.2 che va ad incrementare gli standard di sicurezza nella trasmissione del segnale tra dispositivi collegati.

Per consentire all’audio della TV di trasmettere attraverso il sistema audio senza un cavo separato, utilizzano l’Enhanced Audio Return Channel (eARC) e supportano i formati audio più avanzati per fornire la massima qualità audio.

I cavi ottici attivi Techly sono conformi alle specifiche HDMI 2.1, il più recente ed avanzato sul mercato, che consente loro di essere sempre retro-compatibili ovvero si adattano all’uso anche in dispositivi dotati di versioni precedenti.

Il collegamento HDMI 2.1, nel mondo gameing, offre supporto a interessanti funzionalità multimediali e di gioco avanzate come ad esempio la frequenza di aggiornamento variabile (VRR) che adatta la frequenza di aggiornamento dello schermo alla velocità con cui il giocatore produce il contenuto riducendo il ritardo e il lagging durante il gioco; la modalità Auto Low Latency (ALLM) che consente il passaggio automatico alla modalità di gioco o ancora il Quick Media Switching (QMS) che rimuove qualsiasi ritardo prima della visualizzazione del contenuto.

Nel caso in cui sia necessario adattare una connessione di collegamento, Techly propone il Cavo Adattatore USB-C 3.2 a HDMI 2.1 8K@60Hz da 1,8 m anche con la sua versione ancora più corta da 15 cm. Anch’esso supporta la risoluzione video 8K @ 60Hz con velocità dati fino a 8 Gbps e sono conformi alle specifiche di alimentazione USB 3.0.

Per chi invece deve adattare una connessione USB-C a dispositivi DP, Techly ha realizzato i cavi Adattatore USB-C 3.2 a Displayport 1.4 8K@60Hz da 1,8 m e, anche in questo caso, da 15 cm.

Menre l’HDMI viene particolarmente usato nei collegamenti delle TV all’elettronica di consumo, lo standard DisplayPort fornisce un’interfaccia video digitale estremamente diffusa tra le schede video dei PC poiché fornisce elevate risoluzioni e trasferimenti dati maggiori con riduzione dei tempi di lag e consente di gestire più computer contemporaneamente grazie alla funzione MST (Multi-Stream Transport).

I cavi Techly DP consentono di godere di una visione più chiara, un immagine e una qualità del suono migliore, con supporto del rilevamento hot-plug e deep color a 8 bit. Supportano il video 8K grazie al DP 1.4, l’ultimo sul mercato che ha significativamente migliorato le prestazioni DisplayPort soprattutto nel mondo gaming, soddisfacendo contemporaneamente i requisiti di risoluzione e frequenza di aggiornamento.

