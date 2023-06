Sony ha annunciato i nuovi aggiornamenti del firmware per FX6 e VENICE 2

Sony ha annunciato l'imminente rilascio di nuovi aggiornamenti del firmware per la videocamera con sensore Full-Frame FX6 e per la macchina da presa cinematografica digitale di punta, VENICE 2. FX6 Versione 4.0 e VENICE 2 Versione 2.1 saranno lanciate in estate e un grande nuovo aggiornamento per VENICE 2 Versione 3.0 sarà disponibile a inizio 2024. Visitando lo stand di Sony Electronics (Piano 14 - S1412) dal 1° al 4 giugno, durante Cine Gear Expo di quest'anno che si terrà a The Studios at Paramount a Hollywood in California, i partecipanti potranno vedere in anteprima gli aggiornamenti del firmware per FX6 Versione 4.0 e VENICE 2 Versione 2.1.

FX6 Versione 4.0

Dal lancio a novembre 2020, FX6 è diventata una delle videocamere compatte con sensore Full-Frame più ambite dai creativi del mondo cinematografico grazie alle dimensioni contenute, ai filtri ND variabili e alla possibilità di riprendere in High Frame Rate. FX6 Versione 4.0 aumenta le possibilità cinematografiche della videocamera con l'aggiunta di nuove funzionalità tra cui una funzione Desqueeze per lenti anamorfiche e messa a fuoco automatica in modalità S&Q. Grazie al feedback della community di filmmaker, FX6 Versione 4.0 offre ora una funzione Desqueeze per lenti anamorfiche con opzioni 1.3x e 2.0x. Questa modalità consente ai filmmaker di selezionare il rapporto di decompressione per l'immagine di uscita HDMI e per l'immagine mostrata sul viewfinder.

Inoltre, FX6 Versione 4.0 aggiunge supporto per la messa a fuoco automatica in modalità S&Q. La messa a fuoco automatica è disponibile per 7 fps o superiore in modalità S&Q (Slow & Quick).

Oltre alle caratteristiche sopra elencate, FX6 Versione 4.0 include il supporto Cine EI Quick, che offre lo stesso workflow di produzione delle telecamere Cinema Line, tra cui FX30 ed FX3. Ora, la denominazione dei file è uguale a quella delle telecamere high-end CineAlta quali FX9, VENICE e VENICE 2, per garantire un workflow più semplice, in particolare in configurazioni multi-camera.

VENICE 2 Versione 2.1

In aggiunta a FX6 V4.0, Sony annuncia un aggiornamento a VENICE 2, con la Versione 2.1. VENICE 2 Versione 2.1 migliora la funzione Zoom to fit (Adatta con Zoom) quando l'imager ha un rapporto di formato 3:2. L'attuale funzione Zoom to fit taglia i lati dell'angolo di visione 17:9, determinando un angolo più stretto del previsto. La Versione 2.1 ritaglierà ora 16:9 dall'intera area Full-Frame 3:2. Inoltre, verrà aggiunto Zoom to fit 2:39:1 per le modalità di imager 3:2.

VENICE 2 Versione 3.0

Oltre a VENICE 2 Versione 2.1, Sony annuncia l'aggiornamento del firmware per VENICE 2 Versione 3.0, che sarà disponibile a inizio 2024. La Versione 3.0 è stata progettata tenendo a mente i feedback della community di filmmaker e include un nuovo generatore di frame line, modalità anamorfiche High Frame Rate potenziate e funzionalità migliorate per gli eventi dal vivo.

In seguito alle numerose richieste, la Versione 3.0 supporterà un nuovo strumento generatore di frame line esterno. Il nuovo generatore di frame line abiliterà la funzionalità importa/esporta per la generazione di frame line. Inoltre, la Versione 3.0 migliorerà le modalità High Frame Rate consentendo ai filmmaker di riprendere a 90 fps con lenti anamorfiche 2x³, mentre un nuovo FPS variabile 33,333 è stato aggiunto per la funzione anti-sfarfallio a 50 Hz. La Versione 3.0 includerà anche funzionalità per migliorare la fedeltà del colore del VFX integrato nella telecamera quando si combinano volumi di LED e illuminazione da produzione standard.

Inoltre, la Versione 3.0 aggiungerà nuove funzionalità per migliorare l'utilizzo di VENICE 2 nel crescente mercato cinematografico live multi-camera.⁴ La Versione 3.0 migliorerà il menu dei colori e il Controllo RMP/RCP per la produzione live di contenuti, tra cui ulteriori regolazioni per saturazione, dettagli della pelle, modalità di bilanciamento del bianco e otturatore, anche quando il controllo del colore RCP/RM è disattivato. La Versione 3.0 consentirà anche la selezione di 3D-LUT quando il controllo del colore RCP/RM è attivato.

Gli aggiornamenti del firmware di FX6 Versione 4.0 e VENICE 2 Versione 2.1 sono stati mostrati in anteprima allo stand Sony dal 1° al 4 giugno durante Cine Gear Expo, presso The Studios at Paramount a Hollywood.

Disponibilità

I nuovi aggiornamenti di FX6 Versione 4.0 e VENICE 2 Versione 2.1 saranno disponibili dall'estate 2023, mentre VENICE 2 Versione 3.0 sarà disponibile a inizio 2024.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita