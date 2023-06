ASUS: arriva in Italia Zenbook S 13 OLED, il portatile OLED da 13,3 pollici più sottile al mondo

ASUS ha annunciato la disponibilità in Italia del nuovo Zenbook S 13 OLED (UX5304), il laptop OLED da 13,3 pollici più sottile al mondo. È anche lo Zenbook più ecologico di sempre e porta le qualità tipiche del marchio ASUS, come il design ultraportatile, la sostenibilità e le prestazioni in movimento, a un nuovo livello.

Con un profilo super-sottile di 1 cm e uno chassis superleggero di 1 kg, il sofisticato Zenbook S 13 OLED offre prestazioni, connettività e durata della batteria senza compromessi, ed è rifinito nel nuovissimo Basalt Gray o nel classico Ponder Blue. È stato inoltre progettato tenendo ben presente l'ambiente e la neutralità delle emissioni di anidride carbonica, utilizzando metalli e plastiche riciclate, imballaggi certificati FSC Mix, un nuovo elegante alluminio in ceramica al plasma per il modello Basalt Gray e un'elettronica priva di alogeni, per rendere questo modello di Zenbook il più ecologico che ASUS abbia mai prodotto.

Il dispositivo utilizza gli efficienti processori Intel Core di 13a generazione e l'incredibile display OLED HDR NanoEdge da 13,3 pollici 16:10 2.8K offre immagini brillanti. Per mantenerlo compatto, è stata utilizzata la lavorazione CNC per sfruttare al meglio lo spazio disponibile per i componenti. È stato inoltre utilizzato un pannello OLED appositamente progettato e personalizzato nelle dimensioni, per ottenere un coperchio più sottile del 30%. Per il touchpad si è scelto un rivestimento in vetro estremamente sottile, che consente di ridurre ulteriormente lo spessore del piano tastiera del 25%.

Lo Zenbook S 13 OLED, certificato Intel Evo, offre il perfetto connubio tra prestazioni e portabilità, grazie a un processore Intel Core i7 di 13a generazione che può essere potenziato del 20% fino a un TDP (Thermal Design Power) di 20 watt. Il tutto è supportato da un massimo di 32 GB di RAM LPDDR5 e da un'unità SSD PCIe 4.0 x4 da 1 TB ultraveloce, con una batteria di lunga durata da 63 Wh. Il WiFi 6E potenziato con ASUS WiFi Master Premium assicura connessioni veloci e stabili.

Per un'esperienza visiva coinvolgente, Zenbook S 13 OLED è dotato di un display ASUS Lumina OLED 16:10. I display OLED ASUS Lumina standardizzano le soluzioni visive di alta qualità per una migliore esperienza OLED. Il nome evidenzia anche i vantaggi unici e l'esperienza visiva superiore che vanno oltre i tradizionali display OLED. I display ASUS Lumina OLED sono dotati di tecnologie esclusive ASUS, come ASUS Splendid e ASUS OLED Care, nonché di nuove funzionalità come Delta E <1, risparmio energetico e protezione del pannello.

ASUS Zenbook S 13 OLED è già disponibile su ASUS eshop al prezzo consigliato al pubblico di 1599€.

