Sono disponibili i tool di sviluppo per creare esperienze spaziali per Apple Vision Pro

Apple ha annunciato l’arrivo di nuovi strumenti e tecnologie software che permettono agli sviluppatori di creare app innovative per Apple Vision Pro, il primo "spatial computer" di Apple.

Dotato di visionOS, il primo sistema operativo spaziale al mondo, Vision Pro permette all’utente di interagire con i contenuti digitali come se fossero fisicamente presenti nel suo spazio e controllandoli con i mezzi di input più naturali e intuitivi a disposizione: gli occhi, le mani e la voce. Da oggi, la comunità globale di sviluppatori e sviluppatrici Apple potrà realizzare una classe completamente nuova di app di spatial computing che sfruttano appieno l’infinto potenziale di Vision Pro e rendono ancora più sfumato il confine fra contenuti digitali e mondo fisico per offrire nuove straordinarie esperienze. Con l’SDK per visionOS, chi sviluppa app può sfruttare appieno le potenti funzioni che rendono unici Vision Pro e visionOS per creare esperienze completamente nuove in categorie come produttività, design, gaming e non solo.

Il mese prossimo Apple aprirà laboratori a Cupertino, Londra, Monaco di Baviera, Shanghai, Singapore e Tokyo: qui sviluppatori e sviluppatrici potranno testare le loro app sull’hardware Apple Vision Pro e ricevere assistenza dagli ingegneri Apple. I team di sviluppo potranno anche richiedere appositi kit per creare, migliorare e testare in modo rapido e diretto le loro app su Apple Vision Pro.

Sviluppatrici e sviluppatori possono creare nuove esperienze sfruttando le funzioni di Apple Vision Pro e usando gli stessi framework di base che già usano per altre piattaforme Apple, fra cui potenti tecnologie come Xcode, SwiftUI, RealityKit, ARKit e TestFlight. Questi strumenti consentono di creare nuove tipologie di app che offrono un’esperienza davvero coinvolgente: finestre in profondità che mostrano contenuti 3D; volumi che creano esperienze visibili da qualsiasi angolazione; e spazi con contenuti 3D illimitati che permettono di immergersi totalmente in un ambiente. Per aiutare chi sviluppa a ottimizzare i contenuti 3D di app e giochi per visionOS, Xcode offre Reality Composer Pro, un nuovissimo strumento per l’anteprima e la preparazione di modelli, animazioni, immagini e suoni 3D in modo da rendere app e giochi perfetti su Vision Pro. Il nuovo simulatore visionOS offre inoltre la possibilità di interagire con le app e provare layout di ambienti e condizioni di illuminazione diversi. Infine, ogni framework integra le innovative funzioni di accessibilità Apple, affinché le app visionOS e lo spatial computing siano accessibili a chiunque.

Dal prossimo mese, chi sviluppa giochi e app 3D con i potenti strumenti di authoring di Unity potrà eseguire il porting delle app Unity su Apple Vision Pro e sfruttare appieno le sue potenti funzioni.

