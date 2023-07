AVM - FRITZ!Box 6850 5G: internet veloce sempre e ovunque

Il FRITZ!Box 6850 5G di AVM è una soluzione pensata per la casa vacanze o per una casa con giardino. Molto spesso nelle case vacanza infatti la connessione a Internet è di scarsa qualità o addirittura inesistente. Con FRITZ! si può collegare facilmente i propri dispositivi e godersi lo streaming, i giochi o semplicemente navigare in Internet.

La rete 5G è sempre più presente nel territorio e configurare il FRITZ!Box 6850 5G è semplice e non ha bisogno dell’intervento di un tecnico.

AVM propone anche una serie di prodotti con connessione LTE, utilizzabili direttamente su una connessione DSL.

