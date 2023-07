GeForce RTX 4060 è ora disponibile all’acquisto

NVIDIA ha annunciato la disponibilità della nuova GeForce RTX 4060 presso i principali rivenditori e negozi, a partire da 335 Euro, insieme all’annuncio del nuovo Game Ready Driver per la GeForce RTX 4060.

In aggiunta, NVIDIA annuncia che Stranded: Alien Dawn e TIMEBREAKER, sono ora disponibili con il supporto del DLSS.

NVIDIA ha lanciato nel mese di maggio la GeForce RTX 4060, ora in vendita a partire da 335 Euro.

Per tutti coloro che giocano con GPU di precedenti generazioni, l'architettura Ada Lovelace di NVIDIA - cuore pulsante della GeForce RTX 4060 - offre uno straordinario salto in avanti, sia in termini di prestazioni in gaming – moltiplicate grazie al DLSS 3 potenziato dall’IA – sia in tutte le app creative. Inoltre, grazie all'efficienza dell'architettura Ada Lovelace, il consumo di energia è sensibilmente ridotto, la scheda grafica è più silenziosa e fresca e le ventole funzionano a velocità più bassa o addirittura al minimo. Le menti più creative apprezzeranno anche l'NV Encoder di ottava generazione con supporto AV1.

Inoltre l'entusiasmo legato alla tecnologia DLSS continua a crescere, con l'aggiunta di un paio di nuovi titoli disponibili con il moltiplicatore di prestazioni basato sull'intelligenza artificiale di NVIDIA:

Stranded: Alien Dawn (disponibile ora con DLSS 2)

TIME BREAKER (disponibile ora con DLSS 2 e ray-tracing)

