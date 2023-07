realme C53 debutta a 179,99 euro: 33W di ricarica rapida, 128 GB e fotocamera AI da 50MP

realme ha appena rilasciato realme C53. Si tratta del primo smartphone con ricarica da 33W sotto i 200 euro, con 12GB di RAM dinamica e 128GB di memoria, fotocamera AI da 50MP e uno spessore da 7,49mm, il più sottile del segmento e della serie C del brand.

realme C53 è alimentato dal chipset octa-core T612 ed è abbinato a una RAM dinamica fino a 12 GB e a una ROM da 128 GB, la più ampia del segmento. Grazie alla tecnologia di espansione dinamica della RAM DRE, realme C53 può espandere la RAM da 6GB, fino a ulteriori 6GB per godere di un'esperienza simile a quella da 12GB, garantendo massima fluidità. Inoltre, C53 supporta 2 schede Nano SIM e 1 scheda MicroSD contemporaneamente, permettendo di espandere lo storage fino a 2 TB.

Per quanto riguarda la fotocamera posteriore, il C53 dispone di una fotocamera primaria da 50MP con apertura f/1.8 e un obiettivo 5P affiancato da un obiettivo B&W con apertura f/3.0. Sulla parte anteriore è presente anche una fotocamera per selfie da 8MP. Inoltre, il C53 consente agli utenti di creare immagini innovative nel loro stile preferito grazie a un'ampia gamma di funzioni.







La parte anteriore del C53 è progettata attorno a uno schermo da 6,74" a 90 Hz con un alto livello di luminosità di picco di 450 nit e con un mini-drop notch nella parte superiore, per un'esperienza visiva più confortevole. Questa volta realme ha realizzato la sua prima Mini Capsule Android su realme C53, che si adatta in modo intelligente al display e avvolge la mini-camera frontale per le notifiche. La Mini Capsule è in grado di mostrare diversi colori in base ai tre diversi stati della batteria: completamente carica, in carica e in esaurimento, rispettivamente in verde, blu e rosso. Inoltre, gli utenti potranno sperimentare, tramite l’aggiornamento OTA, altre due funzioni di utilizzo dei dati e statistiche sui passi. In termini di ulteriore diffusione, realme ha confermato che la Mini Capsule sarà disponibile per tutti i prodotti della serie C quest'anno.

Ottimizzando sempre più le prestazioni, realme C53 mira a diventare il miglior smartphone della fascia entry-level con il corpo più sottile nel segmento di soli 7,49 mm e nella serie C di realme. Per quanto riguarda il retro di realme C53, è caratterizzato da un design lucido, disponibile nei colori Champion Gold e Mighty Black. La texture a linee dorate e l'effetto luminoso sul retro ricordano i momenti di gloria per tutti i campioni: la medaglia e i riflettori, in tutto il loro orgoglio.

Inoltre, realme C53 è dotato di un altoparlante UltraBoom al 150%, di un sensore di impronte digitali fast-side e di un NFC multifunzionale. Per offrire agli utenti un'esperienza d'uso duratura, realme C53 si attiene a test rigorosi per offrire una qualità premium.

