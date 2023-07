Fastweb lancia le nuove SIM “eco-friendly” in plastica 100% riciclata

Fastweb prosegue il rafforzamento della sua strategia di sostenibilità a favore della salvaguardia dell’ambiente e lancia le nuove SIM “eco-friendly” realizzate in plastica riciclata al 100% e certificate Carbon Neutral in fase di produzione da Thales, azienda leader nella realizzazione di eco-SIM.

Disponibili per l’acquisto in tutti i negozi monobrand e sul canale web ufficiale dell’azienda per famiglie, piccole medie e grandi imprese, le nuove SIM, che sostituiranno progressivamente le SIM attualmente prodotte in plastica tradizionale offrono agli utenti la stessa esperienza e qualità delle schede tradizionali e sono ricavate dalla plastica riciclata dallo smaltimento di vecchi frigoriferi attraverso un processo di riutilizzo della materia prima a basso impatto ecologico. Rispetto alle SIM precedenti, le nuove SIM hanno una dimensione dimezzata e grazie al programma di compensazione delle emissioni di carbonio realizzato da Thales, sono inoltre certificate Carbon Neutral garantendo l’azzeramento della propria impronta carbonica in fase di produzione.

Anche il packaging è stato rinnovato utilizzando poliestere biodegradabile ed eco-compatibile e riducendo del 50% le sue dimensioni per minimizzare ulteriormente l’utilizzo di plastica. Realizzata in ottica green anche la card informativa a disposizione dei clienti, ridisegnata per limitare il consumo di carta e inchiostro e certificata FSC (Forest Stewardship Council) che garantisce l’utilizzo di materiali provenienti da foreste gestite in modo sostenibile e responsabile.

