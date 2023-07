Da Manhattan Shop lo Zaino per notebook 17.3"

Il nuovo zaino per notebook ICA-NB3 370 di Manhattan Shop è un prodotto versatile e di alta qualità progettato appositamente per viaggiatori dinamici. Offre una soluzione completa per chi desidera portare con sé il proprio notebook e gli oggetti personali durante i trasferimenti.

La spaziosità dello zaino consente di alloggiare comodamente notebook fino a 17.3", offrendo posto sufficiente anche per tutti gli accessori (mouse e caricabatterie). Lo scomparto principale è imbottito per proteggere il notebook da urti e per attutire eventuali impatti, garantendo una sicurezza ottimale nel trasporto.





Una delle sue caratteristiche distintive è la versatilità: può essere indossato come uno zaino tradizionale, consentendo di distribuire il peso in modo uniforme sulle spalle, oppure può essere trasformato in un borsone da viaggio grazie alle sue robuste maniglie superiori. Ciò offre una maggiore flessibilità quando si viaggia, consentendo di adattarsi alle diverse necessità.





La disposizione interna è stata attentamente progettata per offrire un'organizzazione ottimale. Lo zaino contiene una serie di scomparti e tasche ben congeniati, che permettono di mantenere ordine e facilità di accesso agli strumenti allocati, favorendo l’organizzazione di documenti, libri, dispositivi elettronici, accessori e altri oggetti personali .

La resistenza è un altro punto di forza di questo zaino. Realizzato in nylon impermeabile di alta qualità, proteggerà il contenuto dagli agenti atmosferici, mantenendo i dispositivi e gli oggetti personali al sicuro anche in caso di pioggia. Le robuste cerniere garantiscono una chiusura sicura e affidabile, mentre i punti di tensione rinforzati, assicurano una maggiore resistenza e durata nel tempo, anche con un utilizzo frequente.

Lo zaino per notebook 17.3" di Manhattan Shop è l'accessorio perfetto per chi desidera un prodotto sobrio, funzionale e resistente per il proprio viaggio. Offre una combinazione di stile e praticità, con spazio sufficiente per tenere tutto il necessario in modo organizzato e sicuro durante gli spostamenti. La qualità dei materiali utilizzati e l'attenzione ai dettagli fanno di questo zaino un must have resistente e indispensabile.

