Indagine idealo: i colori di smartphone più desiderati nel 2023

Possedere uno smartphone oggi non significa solo disporre di uno strumento necessario per telefonare, ma implica avere con sé un device che ci supporta in mille esigenze: ci aiuta a navigare in mobilità, ci fa da sveglia, funge da fotocamera, ci tiene in contatto con persone lontane attraverso la messaggistica e non solo. Non sorprende, quindi, che cresca l’esigenza di personalizzarlo e scegliere quello che più ci piace non solo a livello tecnico ma anche a livello estetico.

In questo processo di scelta, un ruolo predominante è assunto dal colore. Per questa ragione, idealo ha deciso di indagare tra le preferenze degli italiani per capire quali siano i colori di smartphone più ambiti quest’anno e come varino i costi dei dispositivi a seconda del colore scelto.

I colori più desiderati. Nel corso dell’ultimo anno, quasi 4 italiani su 10 hanno scelto uno smartphone nero (39%), il 15% ha optato per il blu ed il 13% per il grigio. Seguono il bianco (9%), il verde (8%), il viola (5%) e poi l’argento e il rosso (entrambi al 3%). I meno ambiti sono stati, invece, i modelli rosa, turchesi ed arancioni (tutti sotto la soglia dell’1%).

Sintomo che, per un device che ci accompagni nella vita di tutti i giorni, si prediligono colori meno accesi e tendenzialmente scuri, adatti anche ad un contesto business più formale.

In realtà, però, si possono delineare dei trend di colori in crescita rispetto allo scorso anno. Il color oro, ad esempio, è cresciuto nelle intenzioni di acquisto dei consumatori italiani del 74% rispetto allo scorso anno, così come il viola (+66%) ed il verde (+59%). Al contrario il blu, tendenzialmente molto apprezzato dai consumatori, quest’anno ha registrato una decrescita di interesse del 3%, anche se il calo più evidente è stato quello del turchese (-53%).

Eppure – evidenzia idealo – acquistare una variante cromatica differente di uno stesso modello di smartphone può garantire risparmi inattesi. Basti pensare che in media, un modello turchese può costare fino a 40 euro in meno rispetto ad un modello scuro, mentre uno smartphone rosso o arancione fino a 35 euro in meno.

Ed anche guardando alla fluttuazione dei prezzi online, i modelli che consentono risparmi maggiori in percentuale sono sempre quelli colorati. In media, infatti, quest’anno acquistare uno smartphone nero o blu online ha garantito un risparmio tra il 9% e l’11%. Chi, invece, si è aperto ad altri colori ha potuto risparmiare molto di più: in media, i modelli marroni sono arrivati a costare il 40% in meno, quelli viola, gialli e trasparenti oltre il 30% in meno, mentre quelli oro il 25% in meno.

