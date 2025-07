I LinkBuds Fit di Sony ora disponibili in rosa

I LinkBuds Fit di Sony sono ora disponibili in una nuova ed elegante versione rosa con motivo marmoreo, perfetta per chi desidera distinguersi in modo discreto, mescolando le tonalità di rosa tenue a quelle naturali. Un accessorio di stile che unisce l’approccio fashion alla qualità del suono! L’esclusivo motivo caratterizza non solo il coperchio della custodia di ricarica, ma anche gli auricolari stessi.

Progettato all'insegna dell'unicità e della sostenibilità, il motivo marmoreo è realizzato con bottiglie di plastica PET (polietilene tereftalato) riciclate. È la prima volta che gli auricolari wireless di Sony incorporano plastica riciclata da bottiglie in PET, con circa il 20% della plastica totale utilizzata costituita da materiale riciclato.

Gli auricolari LinkBuds Fit, lanciati nell'ottobre 2024, offrono una modalità di suono ambientale e di cancellazione del rumore di alta qualità, permettendo agli auricolari di adattarsi automaticamente all’ambiente circostante e ridurre i rumori indesiderati, sia durante un allenamento in palestra che durante gli spostamenti quotidiani. Inoltre, è possibile personalizzare ulteriormente il proprio stile grazie agi adattatori a cuscinetto d’aria e alle custodie per LinkBuds Fit, disponibili in un’ampia varietà di colori.

