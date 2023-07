Snapdragon alimenta la nuova gamma di Samsung Galaxy

Qualcomm Technologies ha annunciato che la piattaforma mobile Snapdragon 8 Gen 2 per Galaxy alimenterà i nuovi smartphone Samsung Electronics: il Samsung Galaxy Z Fold5, il Galaxy Z Flip5 e la sua ultima serie Galaxy Tab S9.

Snapdragon 8 Gen 2 – Highlights

Snapdragon Smart : i nuovi dispositivi Galaxy di Samsung sono dotati del Qualcomm AI Engine più veloce e avanzato, che offre un'AI innovativa e integrata nell'intera piattaforma. Snapdragon 8 Gen 2 per Galaxy è dotato di un processore Qualcomm Hexagon aggiornato, che consente l'inferenza di micro tile per accelerare modelli AI complessi e aumentare le prestazioni dell'intelligenza artificiale, e del più recente Qualcomm® Sensing Hub con doppio processore AI per supportare esperienze a bassissimo consumo, come la cancellazione dell'eco e la cancellazione del rumore durante le videochiamate e le telefonate.

Snapdragon Sight : Snapdragon 8 Gen 2 per Galaxy contribuisce a definire una nuova era di esperienze fotografiche di qualità professionale. L'ISP cognitivo di Snapdragon consente la segmentazione semantica in tempo reale per migliorare le immagini, l'acquisizione di video in condizioni di scarsa illuminazione e la riduzione del rumore in più fotogrammi.

Snapdragon Gaming : l a GPU accelerata Qualcomm Adreno consente il ray tracing accelerato via hardware in tempo reale per offrire luci, riflessi e illuminazioni realistiche nei giochi mobile. Grazie al supporto delle più recenti API Vulkan (versione 1.3), la serie Galaxy consente di migliorare le prestazioni grafiche e aiuta gli sviluppatori ad accelerare la transizione dei giochi desktop verso i dispositivi mobile.