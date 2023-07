Samsung alza il sipario sulle novità in arrivo

Samsung ha presentato, nel corso dell’evento Galaxy Unpacked 2023 – Join the Flip Side, le sue ultime novità.

Innanzitutto ha presentato i Galaxy Z Flip5 e Galaxy Z Fold5, i due nuovi smartphone di punta della serie Z, che consentono di vivere esperienze uniche grazie al design elegante e compatto, e offrono molteplici opzioni di personalizzazione. La nuova cerniera Flex Hinge presenta un rinnovato design, esteticamente proporzionato e al contempo solido, e le straordinarie funzionalità della fotocamera, tra cui la modalità FlexCam, permettono in modo semplice di effettuare scatti da diverse angolazioni. Dotata di prestazioni eccellenti e di una batteria ottimizzata alimentata da un processore di ultima generazione, la serie Samsung Galaxy Z ridefinisce l’esperienza d’uso dello smartphone.





In arrivo poi i nuovi Galaxy Watch6 e Galaxy Watch6 Classic, gli smartwatch progettati per affiancare l’utente nell'acquisire abitudini di vita più sane in ogni momento della giornata. La serie Galaxy Watch6 affronta il tema della salute in modo olistico e racchiude prestazioni ottimizzate in un design raffinato, impreziosito dalla ghiera più sottile, dal display più ampio e luminoso e da un’interfaccia utente più interattiva . Entrambi i modelli possono essere personalizzati grazie a una maggiore scelta di quadranti e nuove proposte di cinturini.





Infine è pronta all'esordio sul mercato anche la nuova serie Galaxy Tab S9, costituita da un portafoglio di prodotti premium che ridefinisce il panorama dei tablet e detta nuovi standard offrendo un’esperienza di visione immersiva e maggiore libertà creativa. In tutti e tre i modelli della serie, Galaxy Tab S9, S9+ e S9 Ultra, i nuovi display Dynamic AMOLED 2X garantiscono una visione iper realistica e un intrattenimento straordinario grazie al potente processore Qualcomm Snapdragon® 8 Gen 2 per Galaxy. La S Pen inclusa, con protezione IP68, aiuta gli utenti a dare vita alle proprie idee. Inoltre, essendo la prima serie Galaxy Tab S ad avere ottenuto il rating IP68 , i dispositivi Galaxy Tab S9 consentono agli utenti di cogliere l’ispirazione anche all’aperto.

